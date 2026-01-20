استعدادًا لكأس العالم 2026: برنامج المباريات الودية للمنتخب التونسي
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن برنامج المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب الوطني التونسي في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستُقام بكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.
وسيواجه المنتخب التونسي خلال هذه الفترة منتخبات هايتي وكندا والنمسا وبلجيكا، وفق البرنامج التالي:
* السبت 28 مارس 2026 – الساعة 20:00 (التوقيت المحلي)
تونس × هايتي
(تورنتو – كندا)
* الثلاثاء 31 مارس 2026 – الساعة 19:30 (التوقيت المحلي)
تونس × كندا
(تورنتو – كندا)
* الاثنين 1 جوان 2026 – الساعة 20:45 (التوقيت المحلي)
تونس × النمسا
(فيينا – النمسا)
* السبت 6 جوان 2026 – الساعة 15:00 (التوقيت المحلي)
تونس × بلجيكا
(بروكسل – بلجيكا)
ويُذكر أن المنتخب التونسي سيشارك في نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات اليابان وهولندا، إضافة إلى المنتخب المتأهل من الملحق الأوروبي الثاني الذي يضم أوكرانيا والسويد وبولونيا وألبانيا.
