Babnet   Latest update 17:07 Tunis

بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 17): تحوير في مواعيد المباريات بسبب الظروف المناخية الاستثنائية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f59091862ef41.54900669_qplheoigfnjmk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 20 Janvier 2026 - 16:33 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الثلاثاء، عن تحوير في مواعيد عدد من مباريات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وذلك بسبب الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

وبموجب هذا القرار، أصبح برنامج بقية مباريات الجولة 17 على النحو التالي:


الاثنين 19 جانفي 2026

ملعب مصطفى بن جنات – المنستير

الاتحاد المنستيري 2
الترجي الرياضي التونسي 1
الأهداف:

* الاتحاد المنستيري: فخر الدين بن يوسف (27)، يوسف العبدلي (47)
* الترجي الرياضي: جاك ديارا (10)

الثلاثاء 20 جانفي 2026

ملعب حمدة العواني – القيروان
شبيبة القيروان 0
الملعب التونسي 1
الهدف: رفاء الرياحي (26)

الأربعاء 21 جانفي 2026

ملعب الطيب المهيري – صفاقس
النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي

* الحكم: أيمن النصري
* حكم الفار: محرز المالكي

ملعب قابس
مستقبل قابس – الأولمبي الباجي

* الحكم: منتصر بلعربي
* حكم الفار: أمين الفقير

الخميس 22 جانفي 2026

ملعب حمادي العقربي – رادس
النادي الإفريقي – النجم الساحلي

الجمعة 23 جانفي 2026

ملعب زويتن
شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي

* الحكم: باسم بلعيد
* حكم الفار: أسامة بن إسحاق

ملعب المتلوي
نجم المتلوي – مستقبل سليمان

ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان – مستقبل المرسى

ويأتي هذا التحوير في إطار ضمان سلامة اللاعبين والجماهير، ومراعاة الوضع المناخي الاستثنائي الذي تشهده عدة جهات من البلاد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322231

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 20 جانفي 2026 | 1 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:04
17:33
15:11
12:37
07:29
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet14°
10° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
15°-10
18°-8
16°-9
17°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>