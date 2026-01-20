بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 17): تحوير في مواعيد المباريات بسبب الظروف المناخية الاستثنائية

الاثنين 19 جانفي 2026



الثلاثاء 20 جانفي 2026



الأربعاء 21 جانفي 2026



الخميس 22 جانفي 2026



الجمعة 23 جانفي 2026



أعلنت، اليوم الثلاثاء، عنلبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وذلكالتي تشهدها البلاد.وبموجب هذا القرار، أصبحعلى النحو التالي:الاتحاد المنستيريالترجي الرياضي التونسيالأهداف:* الاتحاد المنستيري: فخر الدين بن يوسف (27)، يوسف العبدلي (47)* الترجي الرياضي: جاك ديارا (10)شبيبة القيروانالملعب التونسيالهدف: رفاء الرياحي (26)النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي* الحكم: أيمن النصري* حكم الفار: محرز المالكيمستقبل قابس – الأولمبي الباجي* الحكم: منتصر بلعربي* حكم الفار: أمين الفقيرالنادي الإفريقي – النجم الساحليشبيبة العمران – الترجي الجرجيسي* الحكم: باسم بلعيد* حكم الفار: أسامة بن إسحاقنجم المتلوي – مستقبل سليماناتحاد بن قردان – مستقبل المرسىويأتي هذا التحوير في إطار، ومراعاةالذي تشهده عدة جهات من البلاد.