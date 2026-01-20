بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 17): تحوير في مواعيد المباريات بسبب الظروف المناخية الاستثنائية
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الثلاثاء، عن تحوير في مواعيد عدد من مباريات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وذلك بسبب الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
وبموجب هذا القرار، أصبح برنامج بقية مباريات الجولة 17 على النحو التالي:
الاثنين 19 جانفي 2026ملعب مصطفى بن جنات – المنستير
الاتحاد المنستيري 2
الترجي الرياضي التونسي 1
الأهداف:
* الاتحاد المنستيري: فخر الدين بن يوسف (27)، يوسف العبدلي (47)
* الترجي الرياضي: جاك ديارا (10)
الثلاثاء 20 جانفي 2026ملعب حمدة العواني – القيروان
شبيبة القيروان 0
الملعب التونسي 1
الهدف: رفاء الرياحي (26)
الأربعاء 21 جانفي 2026ملعب الطيب المهيري – صفاقس
النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي
* الحكم: أيمن النصري
* حكم الفار: محرز المالكي
ملعب قابس
مستقبل قابس – الأولمبي الباجي
* الحكم: منتصر بلعربي
* حكم الفار: أمين الفقير
الخميس 22 جانفي 2026ملعب حمادي العقربي – رادس
النادي الإفريقي – النجم الساحلي
الجمعة 23 جانفي 2026ملعب زويتن
شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي
* الحكم: باسم بلعيد
* حكم الفار: أسامة بن إسحاق
ملعب المتلوي
نجم المتلوي – مستقبل سليمان
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان – مستقبل المرسى
ويأتي هذا التحوير في إطار ضمان سلامة اللاعبين والجماهير، ومراعاة الوضع المناخي الاستثنائي الذي تشهده عدة جهات من البلاد.
