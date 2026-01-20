الرابطة الاولى :الملعب التونسي يفوز على شبيبة القيروان 1-صفر و يلتحق مؤقتا بالنادي الافريقي في وصافة الترتيب
فاز الملعب التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، على شبيبة القيروان بنتيجة 1–0، في المباراة التي احتضنها ملعب حمدة العواني بالقيروان، ضمن الدفعة الثانية من منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وسجّل هدف اللقاء الوحيد اللاعب رفاء الرياحي في الدقيقة 26، مانحًا فريق باردو فوزًا ثمينًا خارج القواعد.
وبهذا الانتصار، ارتقى الملعب التونسي إلى المركز الثاني مؤقتًا برصيد 34 نقطة، مُلتحقًا بـ النادي الإفريقي، في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة.
في المقابل، تجمّد رصيد شبيبة القيروان عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتًا.
نتائج الجولةالثلاثاء 20 جانفي 2026
ملعب حمدة العواني – القيروان
شبيبة القيروان 0
الملعب التونسي 1
الهدف: رفاء الرياحي (26)
الاثنين 19 جانفي 2026
ملعب مصطفى بن جنات – المنستير
الاتحاد المنستيري 2
الترجي الرياضي التونسي 1
الأهداف:
* الاتحاد المنستيري: فخر الدين بن يوسف (27) / يوسف العبدلي (47)
* الترجي الرياضي: جاك ديارا (10)
الترتيب المؤقت بعد الجولة 171. الترجي الرياضي – 37 ن
2. النادي الإفريقي – 34 ن (16 مباراة)
3. الملعب التونسي – 34 ن (17 مباراة)
4. الاتحاد المنستيري – 30 ن
5. النادي الصفاقسي – 29 ن
6. الترجي الجرجيسي – 24 ن
7. نجم المتلوي – 24 ن
8. النجم الساحلي – 22 ن
9. مستقبل المرسى – 19 ن
10. اتحاد بن قردان – 19 ن
11. النادي البنزرتي – 17 ن
12. شبيبة العمران – 16 ن
13. شبيبة القيروان – 14 ن
14. مستقبل سليمان – 12 ن
15. الأولمبي الباجي – 12 ن
16. مستقبل قابس – 9 ن
برنامج بقية مباريات الجولة 17الأربعاء 21 جانفي 2026
* ملعب زويتن: شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي
* ملعب قابس: مستقبل قابس – الأولمبي الباجي
الخميس 22 جانفي 2026
* ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الإفريقي – النجم الساحلي
* ملعب المتلوي: نجم المتلوي – مستقبل سليمان
* ملعب بن قردان: اتحاد بن قردان – مستقبل المرسى
