الرابطة الاولى :الملعب التونسي يفوز على شبيبة القيروان 1-صفر و يلتحق مؤقتا بالنادي الافريقي في وصافة الترتيب

فاز، مساء اليوم الثلاثاء، علىبنتيجة، في المباراة التي احتضنها، ضمن الدفعة الثانية من منافساتلبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وسجّل هدف اللقاء الوحيد اللاعبفي الدقيقة، مانحًا فريق باردو فوزًا ثمينًا خارج القواعد.وبهذا الانتصار، ارتقى الملعب التونسي إلى، مُلتحقًا بـ، في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة.في المقابل، تجمّد رصيد شبيبة القيروان عندفيملعب حمدة العواني – القيروانشبيبة القيروانالملعب التونسيالهدف: رفاء الرياحي (26)ملعب مصطفى بن جنات – المنستيرالأهداف:* الاتحاد المنستيري: فخر الدين بن يوسف (27) / يوسف العبدلي (47)* الترجي الرياضي: جاك ديارا (10)1. الترجي الرياضي –2. النادي الإفريقي –(16 مباراة)3. الملعب التونسي –(17 مباراة)4. الاتحاد المنستيري –5. النادي الصفاقسي –6. الترجي الجرجيسي –7. نجم المتلوي –8. النجم الساحلي –9. مستقبل المرسى –10. اتحاد بن قردان –11. النادي البنزرتي –12. شبيبة العمران –13. شبيبة القيروان –14. مستقبل سليمان –15. الأولمبي الباجي –16. مستقبل قابس –* ملعب زويتن: شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي* ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي* ملعب قابس: مستقبل قابس – الأولمبي الباجي* ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الإفريقي – النجم الساحلي* ملعب المتلوي: نجم المتلوي – مستقبل سليمان* ملعب بن قردان: اتحاد بن قردان – مستقبل المرسى