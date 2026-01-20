Babnet   Latest update 13:35 Tunis

نابل: تواصل عمليات التدخل إثر تراكم السيول بالمناطق المنخفضة والقريبة من الاودية والدعوة الى توخي الحذر وعدم المجازفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696f70757ab060.73808970_lqmgkhepjfino.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 20 Janvier 2026 - 13:07 قراءة: 1 د, 31 ث
      
تواصل وحدات الحماية المدنية بولاية نابل التدخل بمختلف مناطق الجهة على إثر تواصل نزول كميات هامة من الامطار منذ الرابعة بعد ظهر أمس الاثنين وإلى حد الساعة دون انقطاع، حيث بلغت أقصاها بمعتمدية تاكلسة 214 ملم.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل العميد مراد المشري، اليوم الثلاثاء، في تصريح إعلامي، ان وحدات الحماية المدنية قامت ب60 معاينة و24 عملية ضخ وإزاحة 19 وسيلة نقل بالإضافة إلى إجلاء 35 شخصا من داخل وسائل النقل، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية.

وأشار إلى تعطل حركة المرور وارتفاع منسوب المياه بالطرقات وفي كل الأودية بالجهة وخاصة منها بمعتمديات قربة والحمامات وتاكلسة وسليمان، داعيا إلى وجوب التزام الحذر وعدم المجازفة خاصة مع تواصل هطول الامطار.

وقد شهدت الأحياء المنخفضة والمناطق القريبة من الأودية بالجهة تراكم السيول وتسرب مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي إلى عديد المنازل مما تسبب في أضرار مادية متفاوتة بعدد من المناطق منها مناطق غرمان وحي سبيروليس وبوكريم بمعتمدية الهوارية، حيث تعطلت حركة المرور بسب ارتفاع منسوب المياه ممّا استوجب تدخل وحدات الحماية المدنية، حسب ما أدلى به أحد متساكني الجهة أمين بلكحلة في تصريح لوكالة /وات/.

كما توجه عدد من أهالي حي السبالة بمعتمدية قرنبالية، بنداء استغاثة إلى السلط المحلية والجهوية للتدخل العاجل وإنقاذ المتساكنين الذين تسربت المياه إلى منازلهم، داعين إلى التسريع للقيام بشفط المياه لفك عزل المواطنين.
وغمرت مياه الامطار عددا من المنازل بمنطقة سيدي سالم والمناطق المجاورة لوادي بوليدين بمعتمدية قربة، الذي سجل ارتفاعا في منسوب المياه بالإضافة إلى تعطل حركة المرور بسبب تراكم السيول في الطرقات، حسب ما عاينته صحفية /وات/
ودعت اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث بمعتمدية قربة على الصفحة الرسمية للمعتمدية المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم لخطورة الوضع الجوي وتواصل نزول الامطار اليوم الثلاثاء
وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي ولاية نابل من ضمن مناطق ذات درجة إنذار شديدة تستوجب اليقظة القصوى وذلك بسبب ظواهر جوية خطيرة متوقعة وبقوة غير عادية، وفق ما ورد بنشرة يقظة خاصة بتطور العوامل الجوية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322221

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 20 جانفي 2026 | 1 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:04
17:33
15:10
12:37
07:29
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet14°
10° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
15°-11
17°-9
16°-10
19°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>