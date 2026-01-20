نابل: تواصل عمليات التدخل إثر تراكم السيول بالمناطق المنخفضة والقريبة من الاودية والدعوة الى توخي الحذر وعدم المجازفة

تواصل وحدات الحماية المدنية بولاية نابل التدخل بمختلف مناطق الجهة على إثر تواصل نزول كميات هامة من الامطار منذ الرابعة بعد ظهر أمس الاثنين وإلى حد الساعة دون انقطاع، حيث بلغت أقصاها بمعتمدية تاكلسة 214 ملم.وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل العميد مراد المشري، اليوم الثلاثاء، في تصريح إعلامي، ان وحدات الحماية المدنية قامت ب60 معاينة و24 عملية ضخ وإزاحة 19 وسيلة نقل بالإضافة إلى إجلاء 35 شخصا من داخل وسائل النقل، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية.وأشار إلى تعطل حركة المرور وارتفاع منسوب المياه بالطرقات وفي كل الأودية بالجهة وخاصة منها بمعتمديات قربة والحمامات وتاكلسة وسليمان، داعيا إلى وجوب التزام الحذر وعدم المجازفة خاصة مع تواصل هطول الامطار.وقد شهدت الأحياء المنخفضة والمناطق القريبة من الأودية بالجهة تراكم السيول وتسرب مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي إلى عديد المنازل مما تسبب في أضرار مادية متفاوتة بعدد من المناطق منها مناطق غرمان وحي سبيروليس وبوكريم بمعتمدية الهوارية، حيث تعطلت حركة المرور بسب ارتفاع منسوب المياه ممّا استوجب تدخل وحدات الحماية المدنية، حسب ما أدلى به أحد متساكني الجهة أمين بلكحلة في تصريح لوكالة /وات/.كما توجه عدد من أهالي حي السبالة بمعتمدية قرنبالية، بنداء استغاثة إلى السلط المحلية والجهوية للتدخل العاجل وإنقاذ المتساكنين الذين تسربت المياه إلى منازلهم، داعين إلى التسريع للقيام بشفط المياه لفك عزل المواطنين.وغمرت مياه الامطار عددا من المنازل بمنطقة سيدي سالم والمناطق المجاورة لوادي بوليدين بمعتمدية قربة، الذي سجل ارتفاعا في منسوب المياه بالإضافة إلى تعطل حركة المرور بسبب تراكم السيول في الطرقات، حسب ما عاينته صحفية /وات/ودعت اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث بمعتمدية قربة على الصفحة الرسمية للمعتمدية المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم لخطورة الوضع الجوي وتواصل نزول الامطار اليوم الثلاثاءوصنف المعهد الوطني للرصد الجوي ولاية نابل من ضمن مناطق ذات درجة إنذار شديدة تستوجب اليقظة القصوى وذلك بسبب ظواهر جوية خطيرة متوقعة وبقوة غير عادية، وفق ما ورد بنشرة يقظة خاصة بتطور العوامل الجوية.