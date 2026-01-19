Babnet   Latest update 16:26 Tunis

وزير التجارة يؤكد أهمية دور الغرف المشتركة للصناعة والتجارة في دفع العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة

Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 16:26
      
اكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أهمية دور الغرف المشتركة للصناعة والتجارة في دفع العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة باعتبارها آلية من الآليات الهامة والناجعة في كل ما يتعلق بترويج المنتوجات والخدمات الوطنية بالأسواق العالمية.
 
وأشار خلال اجتماعه الاثنين برؤساء عدد من الغرف المشتركة يتقدمهم رئيس مجلس الغرف المشتركة،  إلى ضرورة معاضدة هذه الغرف للمجهودات المبذولة لإنجاح البرامج الترويجية التي تشتغل عليها الوزارة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

 
 كما اوصى بمزيد التنسيق مع كل الأطراف المتدخلة، خاصة في إطار "فريق تونس للتصدير"، والمساهمة في الترويج لتونس كوجهة للاستثمار الخارجي والحفاظ على اشعاعها على المستوى العالمي فضلا عن تنويع الوجهات والمنتوجات ذات الجودة العالية على غرار تصدير زيت الزيتون والتمور وفتح آفاق جديدة لهذه المنتوجات واستكشاف الفرص والإمكانات المتاحة لتطوير التجارة والاستثمار في عديد القطاعات خاصة منها الخدمات والطاقات المتجددة والصناعات الميكانيكية والكهربائية والتكنولوجيا الحديثة .
 

ولمتابعة كل هذه المسائل، تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع الذي حضره الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات وإطارات من الوزارة، على عقد لقاءات دورية وضبط برامج العمل، وفق المصدر ذاته.
 
واعتبر رؤساء الغرف المشتركة، هذا اللّقاء فرصة هامة لتبادل الآراء والأفكار بين الإدارة والهياكل المهنية وفي إطار العمل المشترك لدعم المجهودات قصد تحسين مناخ الاستثمار والتسويق للعلامة التونسية ولتونس كوجهة استثمارية وتعزيز جاذبيتها.
 
كما تطرق الحاضرون إلى جملة المشاغل التي تعرفها الشركات من ذلك خاصة النقل واللّوجستية والقوانين المنظمة لأنشطتها وجملة المقترحات الكفيلة بمعالجتها وتوفير ظروف ملائمة لضمان استقرار أنشطتها.
الاثنين 19 جانفي 2026 | 30 رجب 1447
