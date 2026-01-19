صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لسنة 2026 نحو الارتفاع بشكل طفيف

تونس 19 جانفي 2026 – راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لسنة 2026 نحو الارتفاع بـ 0,2 نقطة مائوية، لتبلغ 3,3 بالمائة، مقارنة بتوقعاته الصادرة في أكتوبر 2025.

وحافظ الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لسنة 2027 في حدود 3,2 بالمائة.



منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نسق نمو أرفع



مخاطر جيوسياسية وتحديات قائمة



تحذيرات من تصاعد المخاطر



وبحسب، اعتبر الصندوق أنّ الأداء العالمي، الذي يبدو، هو في الواقع نتيجة. ويعزى هذا الاستقرار إلىواستعادة التوازن بفضلالتي حدّت من انعكاساتالتي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى، بما في ذلك، إلى جانب، و، وقدرةعلى التكيّف.بالنسبة لمنطقة، أشار التقرير إلى أن المنطقة تتجه نحو، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط وتقدّموبعد تحقيق نمو بنسبةخلال سنة، يُتوقّع أن تبلغ نسبة النموفي، وأن تصل إلىخلالوتستند هذه الحركية الإقليمية إلىوارتفاع، بما يدعمويحفّز النشاط الاقتصادي وجهودوفي هذا السياق، ذكرتاقتصادات مثل، التي يُتوقّع أن تحقق نموا بنسبةخلال سنة(بزيادةمقارنة بتوقعات أكتوبر 2025)، قبل أن يتراجع إلىفيكما تشير التوقعات إلى تحقيقنموا بنسبةفيفي، في حين يُتوقّع أن تحققنموا متواضعا في حدودخلالوأشار الصندوق إلى أنللنمو العالمي يخفي، مع تواصل تأثيرعلى الأسعار، رغم تراجع التضخم العالمي منفيإلىفي، وفق التوقعات.ومن المنتظر أن تتراجعبنحوخلال سنة، رغم أنوالطلب الصيني يحافظان علىلأسعار النفط.ورغم التحسن النسبي، لا تزال الصورةبسبب تواصل مخاطر التراجع. فقد حذّر التقرير من أن، خاصة في، قد يؤدي إلى، وتعطيل الطرق البحرية، وارتفاع الأسعار.كما نبّه صندوق النقد الدولي إلى احتمال حدوث، مبرزا أنه في حال كانت المكاسب المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فقد تشهد الأسواق الماليةيؤثر علىوالاستثمار العالمي.وتوقع الصندوق أن يواصلتراجعه تدريجيا، وأن يعود إلىفي الولايات المتحدة.واعتبر أن، والحفاظ على، والحد من، وإقرار، تظل من أبرز الأولويات أمام صناع القرار.