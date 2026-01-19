Babnet   Latest update 14:46 Tunis

صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لسنة 2026 نحو الارتفاع بشكل طفيف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6124b85fbdac86.34934547_lhkfijonmpeqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 14:42 قراءة: 2 د, 18 ث
      

صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لسنة 2026 نحو الارتفاع بشكل طفيف

تونس 19 جانفي 2026 – راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لسنة 2026 نحو الارتفاع بـ 0,2 نقطة مائوية، لتبلغ 3,3 بالمائة، مقارنة بتوقعاته الصادرة في أكتوبر 2025.
وحافظ الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لسنة 2027 في حدود 3,2 بالمائة.


وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، اعتبر الصندوق أنّ الأداء العالمي، الذي يبدو "مستقرا للوهلة الأولى"، هو في الواقع نتيجة توازن قوى متباينة. ويعزى هذا الاستقرار إلى تحوّل السياسات التجارية واستعادة التوازن بفضل الاتفاقات التجارية التي حدّت من انعكاسات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى طفرة الاستثمارات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الدعم المالي والنقدي، والشروط المالية الواعدة، وقدرة القطاع الخاص على التكيّف.


منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نسق نمو أرفع

بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، أشار التقرير إلى أن المنطقة تتجه نحو نسق نمو أعلى، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط وتقدّم الإصلاحات الهيكلية.
وبعد تحقيق نمو بنسبة 3,4 بالمائة خلال سنة 2025، يُتوقّع أن تبلغ نسبة النمو 3,9 بالمائة في 2026، وأن تصل إلى 4 بالمائة خلال 2027.

وتستند هذه الحركية الإقليمية إلى زيادة إنتاج النفط الخام وارتفاع الطلب المحلي، بما يدعم الاستهلاك الداخلي ويحفّز النشاط الاقتصادي وجهود التنويع والإصلاح.

وفي هذا السياق، ذكرت مؤسسة التمويل الدولية اقتصادات مثل السعودية، التي يُتوقّع أن تحقق نموا بنسبة 4,5 بالمائة خلال سنة 2026 (بزيادة 0,5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر 2025)، قبل أن يتراجع إلى 3,6 بالمائة في 2027.
كما تشير التوقعات إلى تحقيق مصر نموا بنسبة 4,7 بالمائة في 2026 و5,4 بالمائة في 2027، في حين يُتوقّع أن تحقق إيران نموا متواضعا في حدود 1,1 بالمائة خلال 2026.

مخاطر جيوسياسية وتحديات قائمة

وأشار الصندوق إلى أن الاستقرار الظاهر للنمو العالمي يخفي مسارات متباينة، مع تواصل تأثير المخاطر الجيوسياسية على الأسعار، رغم تراجع التضخم العالمي من 4,1 بالمائة في 2025 إلى 3,8 بالمائة في 2026، وفق التوقعات.

ومن المنتظر أن تتراجع أسعار منتجات الطاقة بنحو 7 بالمائة خلال سنة 2026، رغم أن منظمة أوبك والطلب الصيني يحافظان على حد أدنى لأسعار النفط.

تحذيرات من تصاعد المخاطر

ورغم التحسن النسبي، لا تزال الصورة قاتمة بسبب تواصل مخاطر التراجع. فقد حذّر التقرير من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، قد يؤدي إلى صدمات على مستوى العرض، وتعطيل الطرق البحرية، وارتفاع الأسعار.

كما نبّه صندوق النقد الدولي إلى احتمال حدوث فقاعة تكنولوجية، مبرزا أنه في حال كانت المكاسب المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مخيبة للآمال، فقد تشهد الأسواق المالية تصحيحا فجئيا يؤثر على عائدات الأسر والاستثمار العالمي.

وتوقع الصندوق أن يواصل التضخم العالمي تراجعه تدريجيا، وأن يعود إلى المستوى المستهدف في الولايات المتحدة.
واعتبر أن إعادة بناء هامش المناورة المالية، والحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي، والحد من حالة عدم اليقين، وإقرار إصلاحات هيكلية، تظل من أبرز الأولويات أمام صناع القرار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322153

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 19 جانفي 2026 | 30 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:03
17:32
15:10
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
16° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-14
14°-11
15°-10
17°-8
15°-10
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>