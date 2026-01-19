الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الخامسة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستُقام يومي السبت 24 والأحد 25 جانفي 2026، على أن تنطلق جميع المباريات على الساعة 14:00:



السبت 24 جانفي 2026 – المجموعة الثانية





في القلعة الصغرى

القلعة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد





في المكنين

سبورتينغ المكنين – الأمل الرياضي ببوشمة



في ساقية الداير

التقدم الرياضي بساقية الداير – جندوبة الرياضية



في جلمة

النسر الرياضي بجلمة – الاتحاد الرياضي بقصور الساف



في القصرين

المستقبل الرياضي بالقصرين – الجمعية الرياضية بأريانة



في قابس

الملعب القابسي – الهلال الرياضي بالرديف



في قفصة

القوافل الرياضية بقفصة – النادي الرياضي القربي



ترتيب المجموعة الثانية

| الفريق | ن | ل |

| ---------------------- | ------ | ------ |

| تقدم ساقية الداير | 31 | 14 |

| الملعب القابسي | 28 | 14 |

| مستقبل القصرين | 24 | 14 |

| اتحاد قصور الساف | 22 | 14 |

| جمعية أريانة | 21 | 14 |

| جندوبة الرياضية | 20 | 14 |

| قوافل قفصة | 19 | 14 |

| أمل بوشمة | 18 | 14 |

| هلال الرديف | 18 | 14 |

| القلعة الرياضية | 17 | 14 |

| النادي القربي | 16 | 14 |

| سبورتينغ المكنين | 13 | 14 |

| نسر جلمة | 10 | 14 |

| أولمبيك سيدي بوزيد | 7 | 14 |



الأحد 25 جانفي 2026 – المجموعة الأولى

في رادس

سبورتينغ بن عروس – النادي الرياضي بحمام الأنف



في بوسالم

الاتحاد الرياضي ببوسالم – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة



في مساكن

الهلال الرياضي بمساكن – الاتحاد الرياضي بتطاوين



في الشبيكة

البعث الرياضي ببوحجلة – المحيط الرياضي بقرقنة



في المهدية

مكارم المهدية – الأمل الرياضي بحمام سوسة



في صفاقس (2 مارس)

سكك الحديد الصفاقسي – جمعية مقرين الرياضية



في عقارب

الكوكب الرياضي بعقارب – الهلال الرياضي الشابي



ترتيب المجموعة الأولى

| الفريق | ن | ل |

| --------------------------------- | ------ | ------ |

| اتحاد تطاوين | 28 | 14 |

| نادي حمام الأنف | 27 | 14 |

| أمل حمام سوسة | 26 | 14 |

| هلال مساكن | 22 | 14 |

| سبورتينغ بن عروس | 21 | 14 |

| بعث بوحجلة | 20 | 14 |

| مكارم المهدية | 19 | 14 |

| سكك الحديد الصفاقسي | 19 | 14 |

| جمعية مقرين | 19 | 14 |

| هلال الشابة | 14 | 14 |

| محيط قرقنة | 13 | 14 |

| اتحاد بوسالم | 13 | 14 |

| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 12 | 14 |

| كوكب عقارب | 7 | 14 |

