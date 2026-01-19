Babnet   Latest update 14:46 Tunis

الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الخامسة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 19 Janvier 2026
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستُقام يومي السبت 24 والأحد 25 جانفي 2026، على أن تنطلق جميع المباريات على الساعة 14:00:

السبت 24 جانفي 2026 – المجموعة الثانية


في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد


في المكنين
سبورتينغ المكنين – الأمل الرياضي ببوشمة

في ساقية الداير
التقدم الرياضي بساقية الداير – جندوبة الرياضية

في جلمة
النسر الرياضي بجلمة – الاتحاد الرياضي بقصور الساف

في القصرين
المستقبل الرياضي بالقصرين – الجمعية الرياضية بأريانة

في قابس
الملعب القابسي – الهلال الرياضي بالرديف

في قفصة
القوافل الرياضية بقفصة – النادي الرياضي القربي

ترتيب المجموعة الثانية

| الفريق | ن | ل |
| ---------------------- | ------ | ------ |
| تقدم ساقية الداير | 31 | 14 |
| الملعب القابسي | 28 | 14 |
| مستقبل القصرين | 24 | 14 |
| اتحاد قصور الساف | 22 | 14 |
| جمعية أريانة | 21 | 14 |
| جندوبة الرياضية | 20 | 14 |
| قوافل قفصة | 19 | 14 |
| أمل بوشمة | 18 | 14 |
| هلال الرديف | 18 | 14 |
| القلعة الرياضية | 17 | 14 |
| النادي القربي | 16 | 14 |
| سبورتينغ المكنين | 13 | 14 |
| نسر جلمة | 10 | 14 |
| أولمبيك سيدي بوزيد | 7 | 14 |

الأحد 25 جانفي 2026 – المجموعة الأولى

في رادس
سبورتينغ بن عروس – النادي الرياضي بحمام الأنف

في بوسالم
الاتحاد الرياضي ببوسالم – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة

في مساكن
الهلال الرياضي بمساكن – الاتحاد الرياضي بتطاوين

في الشبيكة
البعث الرياضي ببوحجلة – المحيط الرياضي بقرقنة

في المهدية
مكارم المهدية – الأمل الرياضي بحمام سوسة

في صفاقس (2 مارس)
سكك الحديد الصفاقسي – جمعية مقرين الرياضية

في عقارب
الكوكب الرياضي بعقارب – الهلال الرياضي الشابي

ترتيب المجموعة الأولى

| الفريق | ن | ل |
| --------------------------------- | ------ | ------ |
| اتحاد تطاوين | 28 | 14 |
| نادي حمام الأنف | 27 | 14 |
| أمل حمام سوسة | 26 | 14 |
| هلال مساكن | 22 | 14 |
| سبورتينغ بن عروس | 21 | 14 |
| بعث بوحجلة | 20 | 14 |
| مكارم المهدية | 19 | 14 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 19 | 14 |
| جمعية مقرين | 19 | 14 |
| هلال الشابة | 14 | 14 |
| محيط قرقنة | 13 | 14 |
| اتحاد بوسالم | 13 | 14 |
| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 12 | 14 |
| كوكب عقارب | 7 | 14 |
