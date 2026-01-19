Babnet   Latest update 14:46 Tunis

جامعة جندوبة توقع اتفاقية تكوين جديدة لتطوير مهارات وقدرات الطلبة والمدرسين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66f7bc18421c55.75041945_qefjpgoilhnkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 14:42
      
اعلنت جامعة جندوبة اليوم الاثنين، عن توقيعها لاتفاقية إطارية مع جامعة تونس الافتراضية، تهدف إلى تطوير برامج تكوين مشتركة عن بُعد ومحتويات تعليمية رقمية، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للجامعة.

كما تهدف الاتفاقية وفق ذات المصدر، الى دعم جودة التعليم العالي وتعزيز كفاءات الموارد البشرية اضافة إلى نشر ثقافة الابتكار والتحول الرقمي داخل المنظومة الجامعية ودعم التكوين لفائدة طلبة الدراسات العليا ومدارس الدكتوراه وتعزيز التكامل بين الخبرات الأكاديمية والتقنية لدى المؤسستين

وستساهم هذه الاتفاقية في ارساء تعاون مشترك بين المؤسستين وتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز قابلية المتخرجين في سوق الشغل وتطوير البحث العلمي.
