قافلة صحية مجانية بمنطقة بفرنانة من ولاية جندوبة يومي 24 و25 جانفي 2026

ينظم كل من نادي "روتاراكت" تونس الخليج، ونادي "روتاراكت" الحنايا باردو، تحت اشراف وزارة الصحة، قافلة صحية مجانية بمنطقة فرنانة من ولاية جندوبة، وذلك يومي 24 و25 جانفي الجاري



وتندرج هذه المبادرة الانسانية في اطار المشاركة في مجالات الخدمة الانسانية والمجتمعية لنوادي "روتاراكت" لمزيد تقريب الرعاية الصحية من المواطنين في مختلف المناطق بالبلاد التونسية



وتهدف القافلة المجانية الى مزيد تعزيز الوقاية الصحية واستفادة جميع المتساكنين من أطفال ونساء ورجال من مختلف الخدمات الصحيةوتضم القافلة التي سيؤمنها، يوم السبت 24 جانفي، عديد الاطباء والاطارات شبه الطبية، لتقديم فحوصات مجانية في اختصاص طب العيون لفائدة 200 طفل بالمدرسة الابتدائية حوش حليمة وذلك من أجل الكشف المبكر عن ضعف البصر والمساهمة في تحسين ظروف التعلمكما ستشمل القافلة أهالي منطقة فرنانة بالمدرسة الاعدادية ببني مطير وذلك يوم الأحد 25 جانفي، من أجل تأمين عيادات طبية في مختلف الاختصاصات الطبية على غرار الكشف عن أمراض سرطان عنق الرحم و سرطان الثدي و سرطان البروستاتايشار، الى أن نوادي "روتاراكت" بتونس تعمل ضمن اطار منظمة روتاري الدولية أوككيانات مستقلة مع التركيز على القيم الانسانية والتضامن خاصة في مجالات الدعم المجتمعي