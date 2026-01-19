Babnet   Latest update 14:46 Tunis

الملتقى الأول لرواد الأعمال بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 20 جانفي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696deea02cf0f1.17347781_hemionlkpfgjq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 19 Janvier 2026
      
يحتضن قصر المؤتمرات بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 20 جانفي 2025، الملتقى الأول لرواد الأعمال، وذلك بحضور أكثر من 500 مشاركا من ممثلين اقتصاديين وأصحاب مؤسسات صغرى ومتوسطة والشركات الناشئة من كامل تراب الجمهورية ومن عدة دول عربية وإفريقية وأوروبية.
كما يشارك في الملتقى، وفدا جزائريا يضم 40 رجل أعمال وهياكل دعم واقتصاد، إلى جانب وفد ليبي يضم 20 صاحب مؤسسة وممثلين عن وزارة الاقتصاد الليبي وهيئة تنمية الصادرات ورؤساء مديرين عامين لعدة هياكل دعم عمومية وطنية ودولية ومستثمرين أجانب، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الأحد، عن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال.
ويهدف الملتقى الأول لرواد الأعمال 2026، حسب المنظمين، إلى تعزيز الاستثمار وفتح آفاق الشراكات المباشرة بين أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة من تونس ونظرائها من الخارج وتعزيز الاقصتاد الرقمي وترسيخ دور القطاع الخاص كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية.

وينتظم الملتقى تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبحضور وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية.   
 
 
