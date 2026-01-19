Babnet   Latest update 09:39 Tunis

كأس الأمم الافريقية - سجل الفائزين باللقب

في ما يلي سجل المنتخبات المتوجة بكأس إفريقيا للأمم منذ النسخة الأولى سنة 1957 إلى غاية نسخة 2025:

* 1957 / السودان: مصر

* 1959 / مصر: مصر
* 1962 / إثيوبيا: إثيوبيا
* 1963 / غانا: غانا

* 1965 / تونس: غانا
* 1968 / إثيوبيا: جمهورية الكونغو الديمقراطية
* 1970 / السودان: السودان
* 1972 / الكاميرون: الكونغو
* 1974 / مصر: زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليًا)
* 1976 / إثيوبيا: المغرب
* 1978 / غانا: غانا
* 1980 / نيجيريا: نيجيريا
* 1982 / ليبيا: غانا
* 1984 / كوت ديفوار: الكاميرون
* 1986 / مصر: مصر
* 1988 / المغرب: الكاميرون
* 1990 / الجزائر: الجزائر
* 1992 / السنغال: كوت ديفوار
* 1994 / تونس: نيجيريا
* 1996 / جنوب إفريقيا: جنوب إفريقيا
* 1998 / بوركينا فاسو: مصر
* 2000 / نيجيريا وغانا: الكاميرون
* 2002 / مالي: الكاميرون
* 2004 / تونس: تونس
* 2006 / مصر: مصر
* 2008 / غانا: مصر
* 2010 / أنغولا: مصر
* 2012 / غينيا الاستوائية والغابون: زامبيا
* 2013 / جنوب إفريقيا: نيجيريا
* 2015 / غينيا الاستوائية: كوت ديفوار
* 2017 / الغابون: الكاميرون
* 2019 / مصر: الجزائر
* 2021 / الكاميرون: السنغال
* 2023 / كوت ديفوار: كوت ديفوار
* 2025 / المغرب: السنغال
