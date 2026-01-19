كأس الأمم الافريقية - سجل الفائزين باللقب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943021521a9f6.10890738_fqjnoihpglekm.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي سجل المنتخبات المتوجة بكأس إفريقيا للأمم منذ النسخة الأولى سنة 1957 إلى غاية نسخة 2025:



* 1957 / السودان: مصر





* 1959 / مصر: مصر

* 1962 / إثيوبيا: إثيوبيا

* 1963 / غانا: غانا



* 1965 / تونس: غانا

* 1968 / إثيوبيا: جمهورية الكونغو الديمقراطية

* 1970 / السودان: السودان

* 1972 / الكاميرون: الكونغو

* 1974 / مصر: زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليًا)

* 1976 / إثيوبيا: المغرب

* 1978 / غانا: غانا

* 1980 / نيجيريا: نيجيريا

* 1982 / ليبيا: غانا

* 1984 / كوت ديفوار: الكاميرون

* 1986 / مصر: مصر

* 1988 / المغرب: الكاميرون

* 1990 / الجزائر: الجزائر

* 1992 / السنغال: كوت ديفوار

* 1994 / تونس: نيجيريا

* 1996 / جنوب إفريقيا: جنوب إفريقيا

* 1998 / بوركينا فاسو: مصر

* 2000 / نيجيريا وغانا: الكاميرون

* 2002 / مالي: الكاميرون

* 2004 / تونس: تونس

* 2006 / مصر: مصر

* 2008 / غانا: مصر

* 2010 / أنغولا: مصر

* 2012 / غينيا الاستوائية والغابون: زامبيا

* 2013 / جنوب إفريقيا: نيجيريا

* 2015 / غينيا الاستوائية: كوت ديفوار

* 2017 / الغابون: الكاميرون

* 2019 / مصر: الجزائر

* 2021 / الكاميرون: السنغال

* 2023 / كوت ديفوار: كوت ديفوار

* 2025 / المغرب: السنغال مصرإثيوبياغاناغاناجمهورية الكونغو الديمقراطيةالسودانالكونغوزائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليًا)المغربغانانيجيرياغاناالكاميرونمصرالكاميرونالجزائركوت ديفوارنيجيرياجنوب إفريقيامصرالكاميرونالكاميرونتونسمصرمصرمصرزامبيانيجيرياكوت ديفوارالكاميرونالجزائرالسنغالكوت ديفوارالسنغال