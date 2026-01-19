شركة "سنيت" تعلن عن انطلاق تسويق مشاريع سكنية جديدة بتونس الكبرى وزغوان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696e08d77cf037.18093508_hmeqjfikpgonl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (سنيت)، عن وضع مجموعة من المشاريع السكنية الجديدة الموزعة على ولايات تونس ومنوبة وبن عروس وزغوان طور التسويق، وذلك في إطار برنامجها السكني الرامي لتوفير وحدات سكنية اجتماعية واقتصادية بآليات تمويل ميسرة.



وتتوزع هذه المشاريع، وفق بيانات محينة نشرتها الشركة (عمومية) على عدة أقطاب عمرانية، حيث شملت العروض في ولاية تونس إقامة "عرائس النيل" بمنطقة الزهروني، التي تضم شققا تتراوح بين غرفة وقاعة استقبال وثلاث غرف وقاعة استقبال بأسعار تبدأ من 106 الاف دينار.







كما وضعت الشركة على ذمة الراغبين في الاقتناء إقامة "خلدون 1" بسيدي حسين السيجومي، بأسعار تتراوح بين 116 و214 ألف دينار.





وفي ولاية منوبة، انطلقت عملية تسويق إقامة "الخنساء" بالمرناقية المكونة من شقق (غرفتين وصالة) بسعر حدد بـ 133,764 دينار.



أما في ولاية بن عروس، فقد تم طرح شقق إقامة "Les Bruyères"، ببرج السدرية من صنف 4 غرف وصالة بمساحات تقدر بـ 141 مترا مربعا وبسعر 218,707 دينار.



وبالنسبة لولاية زغوان، توفر الشركة إقامة "هاشم 1" ببئر مشارقة، والتي تضم شققا من صنف 3 غرف وصالة بسعر قدر بـ 129,695 دينار.



وأشارت الشركة إلى أن هذه المشاريع تخضع لصيغ تمويل مدعومة، حيث يمكن للمهتمين الاقتناء عبر منظومة الصندوق الوطني للنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (فوبرولوس) بالنسبة لأغلب المشاريع، أو عن طريق برامج "المسكن الأول"، لا سيما في مشروعي برج السدرية وبئر مشارقة.



وتتراوح أنماط البناء في هذه التجمعات السكنية بين "الاجتماعي الجماعي" و"الاقتصادي نصف الجماعي"، مع اعتماد علو يتراوح بين طابقين وأربعة طوابق، وذلك استجابة للطلب المتزايد على السكن في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والقريبة من المجمعات المهنية والخدماتية.