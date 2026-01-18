الجولة العالمية لاختراق الضاحية (الغويبار – إسبانيا): مروى بوزياني تحرز الميدالية البرونزية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696d18e16d8cc2.92659801_ojpehilqkgnmf.jpg width=100 align=left border=0>

تُوّجت العدّاءة التونسية مروى بوزياني بالميدالية البرونزية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العالمية لاختراق الضاحية التي احتضنتها مدينة الغويبار الإسبانية، بعدما أنهت السباق بزمن قدره 26 دقيقة و49 ثانية.



وعادت الميدالية الذهبية إلى البحرينية وينفريد يافي بتوقيت 25 دقيقة و23 ثانية، فيما أحرزت الميدالية الفضية العدّاءة الكينية شايلا جيبيت بزمن 26 دقيقة و29 ثانية.







ويُذكر أنّ مروى بوزياني (28 عامًا)، المتخصّصة في سباق 3000 متر موانع، كانت قد حلّت رابعة في النسخة الأخيرة من بطولة العالم لألعاب القوى التي احتضنتها طوكيو من 13 إلى 21 سبتمبر الماضي.

