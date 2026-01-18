Babnet   Latest update 18:48 Tunis

الجولة العالمية لاختراق الضاحية (الغويبار – إسبانيا): مروى بوزياني تحرز الميدالية البرونزية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696d18e16d8cc2.92659801_ojpehilqkgnmf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 18:30 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تُوّجت العدّاءة التونسية مروى بوزياني بالميدالية البرونزية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العالمية لاختراق الضاحية التي احتضنتها مدينة الغويبار الإسبانية، بعدما أنهت السباق بزمن قدره 26 دقيقة و49 ثانية.

وعادت الميدالية الذهبية إلى البحرينية وينفريد يافي بتوقيت 25 دقيقة و23 ثانية، فيما أحرزت الميدالية الفضية العدّاءة الكينية شايلا جيبيت بزمن 26 دقيقة و29 ثانية.


ويُذكر أنّ مروى بوزياني (28 عامًا)، المتخصّصة في سباق 3000 متر موانع، كانت قد حلّت رابعة في النسخة الأخيرة من بطولة العالم لألعاب القوى التي احتضنتها طوكيو من 13 إلى 21 سبتمبر الماضي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322108

babnet
Can 2025
 CAN 2025  20:00 Senegal CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 18 جانفي 2026 | 29 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:32
15:09
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
17°-13
14°-11
14°-10
17°-8
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026