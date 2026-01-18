الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة باريانة وبن عروس والمهدية

كشفت الوكالة العقارية للسكنى عن عدد من التقسيمات الاجتماعية المزمع إنجازها في القريب بمناطق سيدي ثابت من ولاية أريانة (تقسيم الأريج2) والمحمدية ببن عروس(تقسيم جنان المحمدية) والسواسي بولاية المهدية (تقسيم الزيتونة)



وجاء هذا الإعلان خلال فعاليات صالون الخدمات العقاريّة والتمويل البنكي " بيتي اكسبو 2026 " الذي تشارك فيه الوكالة (تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان ) على امتداد 3 أيام (15 و16 و17) جانفي 2026







وتندرج هذه التقسيمات الجديدة، وفق بلاغ صادر عن الوكالة في إطار تطبيق القرار المشترك بين وزير التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 08 أفريل 2025 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اقتناء الوكالة العقارية للسكنى أراض على ملك الدولة الخاص أوعلى ملك الجماعات المحلية بسعر تفاضلي لإنجاز تقسيمات عمرانية تخصص نسبة50% على الأقلّ من عدد المقاسم المنجزة على الأرض التي تم اقتناؤها بالسعر التفضيلي لفائدة الفئات محدودة الدخل





وقدّم الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى رجب عرعود بالمناسبة عرضا تفصيليا حول خصائص المشاريع المزمع تنفيذها لوزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري لدى حضوره بجناح الوكالة بالمعرض، وشدد وزير التجهيز بالمناسبة على ضرورة التعجيل بإتمام كل الإجراءات تطبيقا لتوصيات المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد الأسبوع الفارط والعمل على تذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع جميع المتدخلين



وأكد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، أن الانطلاق في انجاز مشاريع التقسيمات الاجتماعية سيمتد على خمس سنوات(2026-2030)، وأنه في إطار التوجه الذي تتبعه الوكالة لرقمنة خدماتها تم فتح باب التسجيل لمطالب التقسيمات الاجتماعية بسيدي ثابت والمحمدية حصريا عبر الموقع الإلكتروني للوكالة



