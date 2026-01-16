Babnet   Latest update 23:10 Tunis

اجتماع لمتابعة تطبيق اتفاقيات الشراكة بين مؤسسة "فداء" وعدد من الهياكل الوطنية

Publié le Vendredi 16 Janvier 2026 - 23:10
      
انعقد مؤخرا اجتماع تنسيقي لمتابعة تطبيق اتفاقيات الشراكة المبرمة بين مؤسسة "فداء" والهياكل المعنية وضبط آليات عملية من شأنها تسريع تنفيذ البرامج المشتركة لفائدة منظوري المؤسسة، خاصة في مجال التغطية الصحية والخدمات العلاجية والإدماج الاقتصادي.

وأشرف على الاجتماع رئيس مؤسسة "فداء" أحمد جعفر بحضور ممثلين عن وزارة الصحّة والبنك التونسي للتضامن ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وذلك في إطار خطة عمل مؤسسة فداء لسنة 2026، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مؤسسة "فداء" اليوم الجمعة.


وأكد رئيس المؤسسة على أهمية توحيد الجهود وتبسيط الإجراءات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين بما يساهم في حسن الإحاطة بمنظوري المؤسسة، وتوفير خدمات ذات جودة عالية، مثمنا الشراكة الفاعلة والتزام وزارة التشغيل والتكوين المهني بتوفير مصادر تمويل لمواصلة برنامج الادماج الاقتصادي.


وفي مجال التعهد الصحّي، تم الاتفاق خلال الاجتماع، على موافاة وزارة الصحة بمعطيات المنتفعين بمجانيّة العلاج قصد الشروع في إعداد بطاقات العلاج وفق أنموذج معد للغرض، وتعيين نقاط اتصال بالهياكل الصحيّة العموميّة تضمن حسن التوجيه والتعهد بالعلاج لمنظوري المؤسسة، ونقطة اتصال لدى مركز الاعلاميّة لوزارة الصحّة قصد تسريع إجراءات طباعة بطاقات العلاج وتوفير كافة المعطيات الضرورية للغرض.

أما في مجال الادماج الاقتصادي وبعث المشاريع، فقد تم الاتفاق على وضع خطّة عمل لمرافقة أصحاب المشاريع الذين تحصلوا على إشعارات تمويل من أجل ضمان الانطلاقة الفعليّة في النشاط في أقرب الآجال وتوفير التوجيه والإرشاد لضمان مردوديّة المشاريع، إلى جانب إعادة النظر في بقية المشاريع التي تقدّم بها منظورو مؤسسة فداء وإحالة الملفات الخاصّة بالمشاريع الفلاحيّة إلى وكالة الاستثمارات الفلاحيّة للتواصل مع المعنيين بالأمر ووضع خطّة عمل للمرافقة في استكمال الإجراءات و مواصلة تمويل بعث المشاريع لمنظوري مؤسسة فداء بنفس الصيغ والشروط.
