وزير التربية يؤكد ضرورة مزيد العناية بالأنشطة الثقافية والعلمية في المؤسسات التربوية

أبرز وزير التربية، نور الدين النوري، ضرورة مزيد العناية بالأنشطة المدرسية، وفي مقدمتها الأنشطة الثقافية والعلمية، وذلك خلال إشرافه بمدينة صفاقس على افتتاح فعاليات الملتقى الوطني للموسيقى والكورال بالمدارس الابتدائية.



وقال الوزير بالمناسبة إن تطوير المنظومة التعليمية لا يتحقق بتطوير المناهج الدراسية وسبل التدريس فقط، بل بزيادة الاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف مجالاتها، وفي مقدمتها الأنشطة الثقافية والعلمية، لأنها هي التي تسهم في إرساء اللبنات الأولى لتكوين جيل واعٍ وقادر على الإبداع في مختلف مجالات المعرفة، مؤكّدًا أن نهضة الأمم تقوم أساسًا على علم وثقافة أبنائها.







ونوّه بجهود مختلف مكونات الأسرة التربوية، لما يبذلونه من عطاء في مجال التأطير والمرافقة لفائدة لتلاميذ، بما يمكّنهم من إبراز إبداعاتهم في الموسيقى وسائر الفنون والعلوم.





وأشار في السياق ذاته إلى أن تحفيز التلاميذ على الإقبال على المسابقات الثقافية والمشاركة في التظاهرات الفنية يعدّ استثمارًا حقيقيًا في بناء شخصية متوازنة وسليمة.



وقام وزير التربية بجولة في مختلف فضاءات الملتقى، حيث تابع نشاط الورشة المفتوحة للإيقاظ الموسيقي التي يشرف على تأطيرها المربي هيثم شقرون، كما زار المعرض المخصّص للآلات الموسيقية، مثمّنًا جهود فريق تنظيم الملتقى الوطني للموسيقى والكورال بالمدارس الابتدائية في دورته الجديدة التي تحتضنها المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.



وتحتضن المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 فعاليات الملتقى الوطني للموسيقى والكورال بالمدارس الابتدائية، الذي تتواصل أنشطته أيام 16 و17 و18 جانفي الجاري، بالمسرح البلدي بصفاقس.



وقد كان وزير التربية خلال هذه الزيارة مرفوقًا بوالي صفاقس محمد الحجري، والمديرة العامة للمرحلة الابتدائية نادية العياري، والمندوب الجهوي للتربية صفاقس 2 محمد قاسم، والمندوب الجهوي للتربية صفاقس 1 عبد الوهاب الجربي، إلى جانب عدد من ممثلي المصالح المركزية والجهوية لوزارة التربية.

