Babnet   Latest update 19:04 Tunis

وزير التربية يؤكد ضرورة مزيد العناية بالأنشطة الثقافية والعلمية في المؤسسات التربوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c2477463709.96446504_hpjimoqglefnk.jpg width=100 align=left border=0>
Photo archives
Bookmark article    Publié le Vendredi 16 Janvier 2026 - 18:19 قراءة: 1 د, 16 ث
      
أبرز وزير التربية، نور الدين النوري، ضرورة مزيد العناية بالأنشطة المدرسية، وفي مقدمتها الأنشطة الثقافية والعلمية، وذلك خلال إشرافه بمدينة صفاقس على افتتاح فعاليات الملتقى الوطني للموسيقى والكورال بالمدارس الابتدائية.

وقال الوزير بالمناسبة إن تطوير المنظومة التعليمية لا يتحقق بتطوير المناهج الدراسية وسبل التدريس فقط، بل بزيادة الاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف مجالاتها، وفي مقدمتها الأنشطة الثقافية والعلمية، لأنها هي التي تسهم في إرساء اللبنات الأولى لتكوين جيل واعٍ وقادر على الإبداع في مختلف مجالات المعرفة، مؤكّدًا أن نهضة الأمم تقوم أساسًا على علم وثقافة أبنائها.


ونوّه بجهود مختلف مكونات الأسرة التربوية، لما يبذلونه من عطاء في مجال التأطير والمرافقة لفائدة لتلاميذ، بما يمكّنهم من إبراز إبداعاتهم في الموسيقى وسائر الفنون والعلوم.


وأشار في السياق ذاته إلى أن تحفيز التلاميذ على الإقبال على المسابقات الثقافية والمشاركة في التظاهرات الفنية يعدّ استثمارًا حقيقيًا في بناء شخصية متوازنة وسليمة.

وقام وزير التربية بجولة في مختلف فضاءات الملتقى، حيث تابع نشاط الورشة المفتوحة للإيقاظ الموسيقي التي يشرف على تأطيرها المربي هيثم شقرون، كما زار المعرض المخصّص للآلات الموسيقية، مثمّنًا جهود فريق تنظيم الملتقى الوطني للموسيقى والكورال بالمدارس الابتدائية في دورته الجديدة التي تحتضنها المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.

وتحتضن المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 فعاليات الملتقى الوطني للموسيقى والكورال بالمدارس الابتدائية، الذي تتواصل أنشطته أيام 16 و17 و18 جانفي الجاري، بالمسرح البلدي بصفاقس.

وقد كان وزير التربية خلال هذه الزيارة مرفوقًا بوالي صفاقس محمد الحجري، والمديرة العامة للمرحلة الابتدائية نادية العياري، والمندوب الجهوي للتربية صفاقس 2 محمد قاسم، والمندوب الجهوي للتربية صفاقس 1 عبد الوهاب الجربي، إلى جانب عدد من ممثلي المصالح المركزية والجهوية لوزارة التربية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322005

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Match pour la 3e place demain samedi 17

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 16 جانفي 2026 | 27 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:29
15:07
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
14° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
17°-12
17°-11
15°-9
14°-8
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026