ترامب: تلقينا معلومات تفيد بأن سلطات إيران لا تخطط لإعدام المتظاهرين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تلقت معلومات تفيد بأن السلطات الإيرانية لا تخطط لإعدام المتورطين في الاضطرابات.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن عدد القتلى في إيران آخذ في الانخفاض.



البيت الأبيض: إيقاف 800 عملية إعدام كانت مقررة أمس في إيران



وأضاف ترامب في حديث مع الصحفيين: "قيل لنا إن عمليات القتل في إيران قد توقفت، وهي قد توقفت بالفعل. لا توجد أي عمليات إعدام مخطط لها، ولا حتى عملية إعدام واحدة. لدي مصادر موثوقة أكدت لي ذلك".وكانت أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الخميس، إيقاف 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران، مشددة على أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة أمام واشنطن تجاه طهران.وقالت ليفيت في إحاطة صحفية: "الرئيس دونالد ترامب تلقى رسالة تفيد بأن عمليات القتل والإعدامات ستتوقف. وعرف الرئيس اليوم أن 800 عملية إعدام كانت مقررة وكان من المفترض تنفيذها أمس قد تم تعليقها".وأضافت: "يتابع الرئيس وفريقه الوضع عن كثب، وجميع الخيارات لا تزال مطروحة، الرئيس ترامب وحده يعرف ما الذي سيفعله في إيران ومعه فريق صغير جدا من المستشارين".وشددت على أن "هناك الكثير من التكهنات الإعلامية المبنية على مصادر مجهولة تدّعي معرفة ما يفكر فيه الرئيس".وقالت ليفيت ردا على سؤال حول ما تم تداوله بأن التلفزيون الإيراني الرسمي نشر صورة تُظهر محاولة اغتيال ترامب التي وقعت في باتلر بولاية بنسلفانيا، مرفقة برسالة تقول "هذه المرة لن يفشل الأمر": "لم أطلع على ذلك.. سنلقي نظرة على الأمر، وسأترك للرئيس وفريقه للأمن القومي فحص هذا المقطع للتأكد من صحته. لم أرى المقطع لذلك لا أستطيع التعليق عليه".وسبق أن حذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قيامها بقتل المتظاهرين، معلنا استعداد الولايات المتحدة "لمساعدة" المحتجين في إيران.وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، أسفرت عن مقتل عناصر أمن ومتظاهرين على حد سواء.