Babnet   Latest update 10:27 Tunis

مدرب السنغال: "خبرة ساديو ماني حسمت التأهل للنهائي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6957cc0ac6eaa6.00485098_jpenmigholqkf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 08:38 قراءة: 1 د, 12 ث
      
() قال مدرب السنغال باب تياو، امس الأربعاء بطنجة، أن خبرة ساديو ماني مكّنت من حسم بطاقة التأهل الى نهائي كأس امم افريقيا "المغرب 2025"، وضمان الفوز على المنتخب المصري في مباراة نصف النهائي التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب طنجة الكبير.
وأشاد باب تياو، في المؤتمر الصحفي عقب فوز السنغال بهدف دون ردّ، بانضباط اللاعبين لطريقة اللعب مضيفا "أنوه بشكل خاص بساديو ماني الذي تمكن من فكّ شفرة المباراة".
كما علق على الأنباء بخصوص خوض ساديو ماني النهائي الأخير في مسيرته يوم 18 جانفي الجاري بالرباط، حيث قال "نحن في حاجة إلى ساديو ماني وقد أبان عن ذلك اليوم، لا يمكن التوفر على لاعب في مثل جودة ماني دوما".

وقال "لقد قدم الفريق المصري مباراة رائعة، هو أفضل فريق إفريقي بالتأكيد، يدافع بشكل جيد ويتوفرون على لاعبين سريعين" مضيفا "الآن سنذهب الى مباراة النهائي من أجل الفوز".
وبخصوص افتقاده قائد الفريق كاليدو كوليبالي ضمن تشكيلته الأساسية في مقابلة النهائي، جدد الناخب السنغالي التأكيد على أن لديه مجموعة من 28 لاعبا أساسيا، مشيرا الى انه كان يحبّذ خوض النهائي بوجود قائد الفريق كوليبالي، لكنه سيتعامل مع الوضع كما يجب".
اما بالنسبة لساديو ماني، الذي اختير رجل المباراة، فقد أكد ان التأني والتركيز والضغط المتواصل كانت المفاتيح الأساسية للفوز في هذه المباراة مشيدا بجودة المنتخبات التي وصلت إلى نصف النهائي.

وعن مساهمته الحاسمة في الفوز، قال ماني "سواء سجلت أم لا، علينا أن نبقى إيجابيين، والمهم بالنسبة لنا هو أن تفوز السنغال في كل مباراة تخوضها، وأنا هنا لمساعدة زملائي".
ر - طارق
 
  
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321929

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:28
15:06
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
19°-11
17°-12
16°-11
15°-11
  • Avoirs en devises 25493,6
  • (14/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36394 DT
  • (14/01)
  • 1 $ = 2,90640 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/01)     1254,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/01)   26767 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026