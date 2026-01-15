مدرب السنغال: "خبرة ساديو ماني حسمت التأهل للنهائي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6957cc0ac6eaa6.00485098_jpenmigholqkf.jpg width=100 align=left border=0>

() قال مدرب السنغال باب تياو، امس الأربعاء بطنجة، أن خبرة ساديو ماني مكّنت من حسم بطاقة التأهل الى نهائي كأس امم افريقيا "المغرب 2025"، وضمان الفوز على المنتخب المصري في مباراة نصف النهائي التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب طنجة الكبير.

وأشاد باب تياو، في المؤتمر الصحفي عقب فوز السنغال بهدف دون ردّ، بانضباط اللاعبين لطريقة اللعب مضيفا "أنوه بشكل خاص بساديو ماني الذي تمكن من فكّ شفرة المباراة".

كما علق على الأنباء بخصوص خوض ساديو ماني النهائي الأخير في مسيرته يوم 18 جانفي الجاري بالرباط، حيث قال "نحن في حاجة إلى ساديو ماني وقد أبان عن ذلك اليوم، لا يمكن التوفر على لاعب في مثل جودة ماني دوما".





وقال "لقد قدم الفريق المصري مباراة رائعة، هو أفضل فريق إفريقي بالتأكيد، يدافع بشكل جيد ويتوفرون على لاعبين سريعين" مضيفا "الآن سنذهب الى مباراة النهائي من أجل الفوز".

وبخصوص افتقاده قائد الفريق كاليدو كوليبالي ضمن تشكيلته الأساسية في مقابلة النهائي، جدد الناخب السنغالي التأكيد على أن لديه مجموعة من 28 لاعبا أساسيا، مشيرا الى انه كان يحبّذ خوض النهائي بوجود قائد الفريق كوليبالي، لكنه سيتعامل مع الوضع كما يجب".

اما بالنسبة لساديو ماني، الذي اختير رجل المباراة، فقد أكد ان التأني والتركيز والضغط المتواصل كانت المفاتيح الأساسية للفوز في هذه المباراة مشيدا بجودة المنتخبات التي وصلت إلى نصف النهائي.



وعن مساهمته الحاسمة في الفوز، قال ماني "سواء سجلت أم لا، علينا أن نبقى إيجابيين، والمهم بالنسبة لنا هو أن تفوز السنغال في كل مباراة تخوضها، وأنا هنا لمساعدة زملائي".

ر - طارق





