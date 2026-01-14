الفوترة الإلكترونية: كونكت تعتبر أن تطبيق العقوبات على الفور أمر متسرع وتدعو إلى تعليق ذلك لستة أشهر

دعا عضو كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) إلى تعليق مؤقّت لتطبيق العقوبات المرتبطة بأحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلّق بالفوترة الإلكترونية، ولمدّة لا تقلّ عن ستة أشهر، معتبرة أن الشروع الفوري في تسليط العقوبات يُعدّ متسرّعًا في ظلّ غياب الجاهزية التقنية والتوضيحات القانونية اللازمة.



وقال مهدي بحوري، عضو المكتب التنفيذي الوطني لكونكت، في تصريح إعلامي على هامش يوم إعلامي خُصّص لقانون المالية 2026 والفوترة الإلكترونية انتظم الأربعاء بتونس، إنّ عددا كبيرا من الشركات تفاجأ بالتطبيق الفوري لأحكام الفصل 53، دون المرور بمراحل تمهيدية كافية.



توسيع نطاق الإلزام بالفوترة الإلكترونية



الدعوة إلى تطبيق تدريجي ومراجعة التسعيرات



تجارب دولية ودعوة إلى التدرّج



ضرورة توضيح الفئات المعنية



موقف رئاسة الجمهورية ووزارة المالية



وينصّ الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 علىليشمل، بعد أن كان الإلزام يقتصر سابقًا على، وهو ما اعتبره بحورييستوجب اعتمادودعا بحوري إلى:للإصلاح، قطاعًا بقطاع،بما يضمن ملاءمتها مع حجم الشركات وطبيعة أنشطتها،لضمان نجاح الانتقال نحو الفوترة الإلكترونية.وجدّد في المقابلباعتبارها أداة لتحقيق، محذّرًا من أنّ الإصلاحات غير المُعدّة جيّدًا قد تواجهوأشار بحوري إلى أنّ الإطار القانوني للفوترة الإلكترونية أُقرّ منذ سنة، غير أنّ تطبيقه عرفدون نشر دراسات تقيّم انعكاساته.وأضاف أنّ أكثر منفي العالم تعتمد الفوترة الإلكترونية، مبيّنًا أنّترتكز على:* التدرّج في التطبيق،* إنجاز دراسات تقييم الأثر،* إتقان الجوانب التقنية، خاصّة قدرة المنصّات على استيعاب عدد كبير من المتعاملين.وضرب مثالًا بـالتي استغرقت أكثر منلتطبيق النظام بالكامل، ما مكّن من تقليص التهرّب الجبائي في الأداء على القيمة المضافة بنسبةمن جهتها، شدّدت، عضوة اللجنة التنفيذية لـ، على، تفاديًا لتعرّض مؤسّسات أو مهنيين لعقوبات غير مبرّرة.ودعت إلىمن قبل، معتبرة أنّها ضرورية لتوضيح:* مجال تطبيق الإجراء،* مدى قبول الفواتير الورقية،* وأشكال خصم الأعباء.وأكدت أنّغير متوفّرة بعد لتطبيق فعّال للفوترة الإلكترونية، مع التشديد على التزام الاتحاد بمبادئويُذكر أنّ رئيس الدولة،كان قد دعا، خلال لقائه وزيرة الماليةيومبقصر قرطاج، إلىفي تطبيق الفوترة الإلكترونية، تجنّبًا لأي تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي.وعلى إثر ذلك، أكّدتفي بلاغ رسمي أنّ، خاصّة بالنسبة إلى، لتفادي الاضطراب والإرباك وما قد ينجرّ عنهما من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.