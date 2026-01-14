Babnet   Latest update 13:19 Tunis

الرابطة الاولى - تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة عشرة

في ما يلي تعيينات حكّام مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستُجرى أيّام الخميس والجمعة والسبت، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر:

الخميس 15 جانفي 2026


ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي × مستقبل قابس


* الحكم: سيف الورتاني
* حكم الفار: حمزة جعيد

ملعب بئر بورقبة
مستقبل سليمان × شبيبة القيروان

* الحكم: أشرف الحركاتي
* حكم الفار: أمير لوصيف

الجمعة 16 جانفي 2026

ملعب الهادي النيفر
الملعب التونسي × الاتحاد المنستيري

* الحكم: نضال باللطيف
* حكم الفار: مجدي بالاغة

ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي × اتحاد بن قردان

* الحكم: سفيان الورتاني
* حكم الفار: خالد قويدر

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (دون حضور جمهور)
الترجي الجرجيسي × النادي الصفاقسي

* الحكم: وليد المنصري
* حكم الفار: منتصر بلعربي

السبت 17 جانفي 2026

ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى × النادي الإفريقي

* الحكم: فرج عبد اللاوي
* حكم الفار: حسني النايلي

ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي × نجم المتلوي

* الحكم: خليل الجريء
* حكم الفار: أسامة بن إسحاق

الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي × شبيبة العمران

* الحكم: هيثم الطرابلسي
* حكم الفار: أمين الفقير
