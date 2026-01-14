الرابطة الاولى - تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي تعيينات حكّام مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستُجرى أيّام الخميس والجمعة والسبت، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر:



الخميس 15 جانفي 2026





ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي التونسي × مستقبل قابس





* الحكم: سيف الورتاني

* حكم الفار: حمزة جعيد



ملعب بئر بورقبة

مستقبل سليمان × شبيبة القيروان



* الحكم: أشرف الحركاتي

* حكم الفار: أمير لوصيف



الجمعة 16 جانفي 2026

ملعب الهادي النيفر

الملعب التونسي × الاتحاد المنستيري



* الحكم: نضال باللطيف

* حكم الفار: مجدي بالاغة



ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

الأولمبي الباجي × اتحاد بن قردان



* الحكم: سفيان الورتاني

* حكم الفار: خالد قويدر



ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (دون حضور جمهور)

الترجي الجرجيسي × النادي الصفاقسي



* الحكم: وليد المنصري

* حكم الفار: منتصر بلعربي



السبت 17 جانفي 2026

ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

مستقبل المرسى × النادي الإفريقي



* الحكم: فرج عبد اللاوي

* حكم الفار: حسني النايلي



ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي × نجم المتلوي



* الحكم: خليل الجريء

* حكم الفار: أسامة بن إسحاق



الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الساحلي × شبيبة العمران



* الحكم: هيثم الطرابلسي

* حكم الفار: أمين الفقير

