تمديد آجال الترشح للدورة 24 من مهرجان الأغنية التونسية (مارس 2026)

تونس 12 جانفي 2026 – أعلنت مسرح أوبرا-تونس عن تمديد آجال إيداع ملفات الترشّح للمشاركة في الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الأغنية التونسية، التي ستُقام من 5 إلى 7 مارس 2026 بـمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.



وأفادت المؤسسة، في بلاغ لها، أن التمديد يتواصل إلى غايةعلى الساعة، وذلك لإتاحة فرصة أوسع للفنانين والمبدعين للمشاركة في هذه التظاهرة الوطنية.وتشمل مسابقات المهرجان في دورته الرابعة والعشرين:ويُشترط على الراغبين في الترشّح تعمير استمارة المشاركة الخاصة بالمسابقة المعنية، والتي يمكن تنزيلها عبر الرابط التالي:على أن يتم ملؤها وإمضاؤها (إمضاءً معرّفًا به) من قبل جميع المتدخلين في العمل.كما يتعيّن إرفاق ملف علىيتضمّن:* تسجيلًا للعمل الفني (بروفة أو تسجيلًا نهائيًا)،* كلمات العمل على برنامج* سيرة ذاتية لكل المتدخلين في العمل (الشاعر، الملحّن، المؤدّي، الموزّع) في حدودلكل منهم،* صورًا شمسية رقمية عالية الجودة لجميع المشاركين،* وبالنسبة لمسابقة الأغنية،للعمل تتضمن جميع التفاصيل.وتُرسل الملفات تحت عنوانإلى مؤسسة مسرح أوبرا-تونس،، أو تُودع مباشرة بمكتب ضبط المؤسسة في مقرّها بالعنوان المذكور.ويُرفض وجوبًا كل ملف غير مكتمل أو يرد بعد تاريخ غلق الترشّحات، ويُعتمد ختم مكتب ضبط المؤسسة أو ختم البريد دليلاً على تاريخ الإرسال أو الإيداع.ويُشار إلى أنه تم رصدلمختلف المسابقات، في إطار دعم الإبداع الموسيقي وتشجيع الإنتاج الجديد في الساحة الفنية التونسية، وفق بلاغ مؤسسة مسرح أوبرا-تونس.