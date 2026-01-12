Babnet   Latest update 19:35 Tunis

تمديد آجال الترشح للدورة 24 من مهرجان الأغنية التونسية (مارس 2026)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63161757a66a94.51561864_gqkhpljfneiom.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 19:35 قراءة: 1 د, 23 ث
      
تمديد آجال الترشّح للدورة 24 من مهرجان الأغنية التونسية (مارس 2026)

تونس 12 جانفي 2026 – أعلنت مسرح أوبرا-تونس عن تمديد آجال إيداع ملفات الترشّح للمشاركة في الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الأغنية التونسية، التي ستُقام من 5 إلى 7 مارس 2026 بـمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.


وأفادت المؤسسة، في بلاغ لها، أن التمديد يتواصل إلى غاية يوم الاثنين 19 جانفي 2026 على الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لإتاحة فرصة أوسع للفنانين والمبدعين للمشاركة في هذه التظاهرة الوطنية.


وتشمل مسابقات المهرجان في دورته الرابعة والعشرين:

* مسابقة الأغنية – إنتاج جديد 2025
* مسابقة المعزوفة – إنتاج جديد 2025
* مسابقة الأداء – إنتاج جديد 2025

ويُشترط على الراغبين في الترشّح تعمير استمارة المشاركة الخاصة بالمسابقة المعنية، والتي يمكن تنزيلها عبر الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1-tz5sV4KD2vGtlqou96Li_zmYeWgy-MY/view?usp=sharing
على أن يتم ملؤها وإمضاؤها (إمضاءً معرّفًا به) من قبل جميع المتدخلين في العمل.

كما يتعيّن إرفاق ملف على مفتاح USB يتضمّن:

* تسجيلًا للعمل الفني (بروفة أو تسجيلًا نهائيًا)،
* كلمات العمل على برنامج Word،
* سيرة ذاتية لكل المتدخلين في العمل (الشاعر، الملحّن، المؤدّي، الموزّع) في حدود 10 أسطر لكل منهم،
* صورًا شمسية رقمية عالية الجودة لجميع المشاركين،
* وبالنسبة لمسابقة الأغنية، نوتة موسيقية للعمل تتضمن جميع التفاصيل.

وتُرسل الملفات تحت عنوان «مهرجان الأغنية التونسية – الدورة 24» إلى مؤسسة مسرح أوبرا-تونس، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، شارع محمد الخامس، 1002 تونس، أو تُودع مباشرة بمكتب ضبط المؤسسة في مقرّها بالعنوان المذكور.

ويُرفض وجوبًا كل ملف غير مكتمل أو يرد بعد تاريخ غلق الترشّحات، ويُعتمد ختم مكتب ضبط المؤسسة أو ختم البريد دليلاً على تاريخ الإرسال أو الإيداع.

ويُشار إلى أنه تم رصد جوائز مالية لمختلف المسابقات، في إطار دعم الإبداع الموسيقي وتشجيع الإنتاج الجديد في الساحة الفنية التونسية، وفق بلاغ مؤسسة مسرح أوبرا-تونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321771

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 12 جانفي 2026 | 23 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:25
15:04
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet15°
9° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
18°-7
19°-7
20°-9
15°-12
  • Avoirs en devises 25421,5
  • (12/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35700 DT
  • (12/01)
  • 1 $ = 2,89127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/01)     1223,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/01)   26845 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026