تمديد آجال الترشح للدورة 24 من مهرجان الأغنية التونسية (مارس 2026)
تونس 12 جانفي 2026 – أعلنت مسرح أوبرا-تونس عن تمديد آجال إيداع ملفات الترشّح للمشاركة في الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الأغنية التونسية، التي ستُقام من 5 إلى 7 مارس 2026 بـمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.
وأفادت المؤسسة، في بلاغ لها، أن التمديد يتواصل إلى غاية يوم الاثنين 19 جانفي 2026 على الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لإتاحة فرصة أوسع للفنانين والمبدعين للمشاركة في هذه التظاهرة الوطنية.
وتشمل مسابقات المهرجان في دورته الرابعة والعشرين:
* مسابقة الأغنية – إنتاج جديد 2025
* مسابقة المعزوفة – إنتاج جديد 2025
* مسابقة الأداء – إنتاج جديد 2025
ويُشترط على الراغبين في الترشّح تعمير استمارة المشاركة الخاصة بالمسابقة المعنية، والتي يمكن تنزيلها عبر الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1-tz5sV4KD2vGtlqou96Li_zmYeWgy-MY/view?usp=sharing
على أن يتم ملؤها وإمضاؤها (إمضاءً معرّفًا به) من قبل جميع المتدخلين في العمل.
كما يتعيّن إرفاق ملف على مفتاح USB يتضمّن:
* تسجيلًا للعمل الفني (بروفة أو تسجيلًا نهائيًا)،
* كلمات العمل على برنامج Word،
* سيرة ذاتية لكل المتدخلين في العمل (الشاعر، الملحّن، المؤدّي، الموزّع) في حدود 10 أسطر لكل منهم،
* صورًا شمسية رقمية عالية الجودة لجميع المشاركين،
* وبالنسبة لمسابقة الأغنية، نوتة موسيقية للعمل تتضمن جميع التفاصيل.
وتُرسل الملفات تحت عنوان «مهرجان الأغنية التونسية – الدورة 24» إلى مؤسسة مسرح أوبرا-تونس، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، شارع محمد الخامس، 1002 تونس، أو تُودع مباشرة بمكتب ضبط المؤسسة في مقرّها بالعنوان المذكور.
ويُرفض وجوبًا كل ملف غير مكتمل أو يرد بعد تاريخ غلق الترشّحات، ويُعتمد ختم مكتب ضبط المؤسسة أو ختم البريد دليلاً على تاريخ الإرسال أو الإيداع.
ويُشار إلى أنه تم رصد جوائز مالية لمختلف المسابقات، في إطار دعم الإبداع الموسيقي وتشجيع الإنتاج الجديد في الساحة الفنية التونسية، وفق بلاغ مؤسسة مسرح أوبرا-تونس.
