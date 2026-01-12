العجز التجاري لتونس يقارب 22 مليار موفى ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/container_ship.jpg width=100 align=left border=0>

بلغ العجز التجاري لتونس، موفى ديسمبر 2025، قيمة 21،800 مليار دينار، مقابل عجز بقيمة 18،927 مليار دينار، في سنة 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات تعلّقت بالتجارة الخارجية بالأسعار الجارية، ديسمبر 2025، أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، الإثنين.

