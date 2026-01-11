بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة: النجم الساحلي يفوز على نادي القوات الفلسطينية 3-صفر
فاز النجم الساحلي اليوم الأحد على نادي القوات الفلسطينية بنتيجة 3-صفر (25-17، 25-18، 25-15)، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لـ بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، في نسختها الرابعة والأربعين، التي تحتضنها تونس من 8 إلى 17 جانفي الجاري بمشاركة 11 فريقًا.
المجموعة الأولى
الأحد 11 جانفي 2026* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00)
* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00)
السبت 10 جانفي 2026* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري: 3-0
* السيب العماني – السويحلي الليبي: 1-3
الجمعة 9 جانفي 2026* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي: 0-3
* قطر القطري – السويحلي الليبي: 3-0
الخميس 8 جانفي 2026* تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3
* السيب العماني – قطر القطري: 2-3
الترتيب* الترجي الرياضي: 6 نقاط / 2 مباريات
* السويحلي الليبي: 6 نقاط / 3 مباريات
* قطر القطري: 5 نقاط / 2 مباريات
* السيب العماني: 1 نقطة / 3 مباريات
* تاجنانت الجزائري: 0 نقطة / 2 مباريات
المجموعة الثانية
الأحد 11 جانفي 2026* الشرطة القطري – المحرق البحريني: 0-3
* مجيس العماني – الاتحاد الليبي: 2-3
* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية: 3-0
السبت 10 جانفي 2026* النجم الساحلي – المحرق البحريني: 3-1
* الشرطة القطري – مجيس العماني: 3-1
* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي: 3-0
الجمعة 9 جانفي 2026* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3
* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3
* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1
الخميس 8 جانفي 2026 الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)*
* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3
* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0
الترتيب* النجم الساحلي: 12 نقطة / 4 مباريات
* الاتحاد الليبي: 8 نقاط / 4 مباريات
* الشرطة القطري: 6 نقاط / 4 مباريات
* المحرق البحريني: 6 نقاط / 4 مباريات
* مجيس العماني: 4 نقاط / 4 مباريات
* القوات الفلسطينية: 0 نقطة / 4 مباريات
بقية برنامج المقابلات
الإثنين 12 جانفي 2026المجموعة الثانية
* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00)
* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00)
* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00)
المجموعة الأولى
* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00)
* وفاق تاجنانت الجزائري – نادي قطر القطري (19:00)
