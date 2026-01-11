بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة: النجم الساحلي يفوز على نادي القوات الفلسطينية 3-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6963dbcd4a96c5.84372013_mphogfljkeqin.jpg width=100 align=left border=0>

فاز النجم الساحلي اليوم الأحد على نادي القوات الفلسطينية بنتيجة 3-صفر (25-17، 25-18، 25-15)، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لـ بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، في نسختها الرابعة والأربعين، التي تحتضنها تونس من 8 إلى 17 جانفي الجاري بمشاركة 11 فريقًا.



المجموعة الأولى





الأحد 11 جانفي 2026

* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00)

* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00)





السبت 10 جانفي 2026

* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري: 3-0

* السيب العماني – السويحلي الليبي: 1-3



الجمعة 9 جانفي 2026

* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي: 0-3

* قطر القطري – السويحلي الليبي: 3-0



الخميس 8 جانفي 2026

* تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3

* السيب العماني – قطر القطري: 2-3



الترتيب

* الترجي الرياضي: 6 نقاط / 2 مباريات

* السويحلي الليبي: 6 نقاط / 3 مباريات

* قطر القطري: 5 نقاط / 2 مباريات

* السيب العماني: 1 نقطة / 3 مباريات

* تاجنانت الجزائري: 0 نقطة / 2 مباريات



المجموعة الثانية

الأحد 11 جانفي 2026

* الشرطة القطري – المحرق البحريني: 0-3

* مجيس العماني – الاتحاد الليبي: 2-3

* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية: 3-0



السبت 10 جانفي 2026

* النجم الساحلي – المحرق البحريني: 3-1

* الشرطة القطري – مجيس العماني: 3-1

* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي: 3-0



الجمعة 9 جانفي 2026

* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3

* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3

* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1



الخميس 8 جانفي 2026

الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)*

* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3

* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0



الترتيب

* النجم الساحلي: 12 نقطة / 4 مباريات

* الاتحاد الليبي: 8 نقاط / 4 مباريات

* الشرطة القطري: 6 نقاط / 4 مباريات

* المحرق البحريني: 6 نقاط / 4 مباريات

* مجيس العماني: 4 نقاط / 4 مباريات

* القوات الفلسطينية: 0 نقطة / 4 مباريات



بقية برنامج المقابلات

الإثنين 12 جانفي 2026

المجموعة الثانية



* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00)

* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00)

* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00)



المجموعة الأولى



* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00)

