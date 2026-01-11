البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة... النتائج الكاملة للجولة الثالثة والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثالثة من الدور الأول لـ البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة، التي أُقيمت مساء السبت بـ قصر الرياضة بالمنزه:



المجموعة الأولى





السبت 10 جانفي 2026

* الترجي الرياضي التونسي – وفاق تاجنانت الجزائري: 3-0

* السيب العماني – السويحلي الليبي: 1-3





الجمعة 9 جانفي 2026

* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي: 0-3

* قطر القطري – السويحلي الليبي: 3-0



الخميس 8 جانفي 2026

* وفاق تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3

* السيب العماني – قطر القطري: 2-3



الترتيب

| الفريق | نقاط (ن) | لعب (ل) |

| --------------------- | ------------ | ----------- |

| الترجي الرياضي | 6 | 2 |

| السويحلي الليبي | 6 | 3 |

| قطر القطري | 5 | 2 |

| السيب العماني | 1 | 3 |

| وفاق تاجنانت الجزائري | 0 | 2 |



المجموعة الثانية

السبت 10 جانفي 2026

* النجم الساحلي – المحرق البحريني: 3-1

* الشرطة القطري – مجيس العماني: 3-1

* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي: 3-0



الجمعة 9 جانفي 2026

* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3

* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3

* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1



الخميس 8 جانفي 2026

الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)*

* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3

* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0



الترتيب

| الفريق | نقاط (ن) | لعب (ل) |

| ----------------- | ------------ | ----------- |

| النجم الساحلي | 9 | 3 |

| الشرطة القطري | 6 | 3 |

| الاتحاد الليبي | 6 | 3 |

| المحرق البحريني | 3 | 3 |

| مجيس العماني | 3 | 3 |

| القوات الفلسطينية | 0 | 3 |



بقية برنامج المقابلات

الأحد 11 جانفي 2026

المجموعة الثانية



* الشرطة القطري – المحرق البحريني (11:00)

* مجيس العماني – الاتحاد الليبي (13:00)

* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (15:00)



المجموعة الأولى



* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00)

* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00)



الإثنين 12 جانفي 2026

المجموعة الثانية



* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00)

* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00)

* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00)



المجموعة الأولى



* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00)

* وفاق تاجنانت الجزائري – نادي قطر القطري (19:00)

