البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة... النتائج الكاملة للجولة الثالثة والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 11 Janvier 2026
      
في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثالثة من الدور الأول لـ البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة، التي أُقيمت مساء السبت بـ قصر الرياضة بالمنزه:

المجموعة الأولى


السبت 10 جانفي 2026

* الترجي الرياضي التونسي – وفاق تاجنانت الجزائري: 3-0
* السيب العماني – السويحلي الليبي: 1-3


الجمعة 9 جانفي 2026

* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي: 0-3
* قطر القطري – السويحلي الليبي: 3-0

الخميس 8 جانفي 2026

* وفاق تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3
* السيب العماني – قطر القطري: 2-3

الترتيب

| الفريق | نقاط (ن) | لعب (ل) |
| --------------------- | ------------ | ----------- |
| الترجي الرياضي | 6 | 2 |
| السويحلي الليبي | 6 | 3 |
| قطر القطري | 5 | 2 |
| السيب العماني | 1 | 3 |
| وفاق تاجنانت الجزائري | 0 | 2 |

المجموعة الثانية

السبت 10 جانفي 2026

* النجم الساحلي – المحرق البحريني: 3-1
* الشرطة القطري – مجيس العماني: 3-1
* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي: 3-0

الجمعة 9 جانفي 2026

* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3
* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3
* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1

الخميس 8 جانفي 2026

الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)*
* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3
* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0

الترتيب

| الفريق | نقاط (ن) | لعب (ل) |
| ----------------- | ------------ | ----------- |
| النجم الساحلي | 9 | 3 |
| الشرطة القطري | 6 | 3 |
| الاتحاد الليبي | 6 | 3 |
| المحرق البحريني | 3 | 3 |
| مجيس العماني | 3 | 3 |
| القوات الفلسطينية | 0 | 3 |

بقية برنامج المقابلات

الأحد 11 جانفي 2026

المجموعة الثانية

* الشرطة القطري – المحرق البحريني (11:00)
* مجيس العماني – الاتحاد الليبي (13:00)
* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (15:00)

المجموعة الأولى

* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00)
* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00)

الإثنين 12 جانفي 2026

المجموعة الثانية

* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00)
* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00)
* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00)

المجموعة الأولى

* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00)
* وفاق تاجنانت الجزائري – نادي قطر القطري (19:00)
Babnet

