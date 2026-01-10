Babnet   Latest update 15:35 Tunis

انطلاق مهمة خبراء البنك الدولي في مجال المساعدة الفنية لتنفيذ برنامج إنجاز وحدات معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/642568f13d8b82.65278293_iphnfkemoqjlg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 14:28
      
انطلقت مهمة خبراء البنك الدولي في مجال المساعدة الفنية لتنفيذ برنامج إنجاز وحدات معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026 /2030.

 وتمتد مهمة خبراء البنك الدولي، التي انطلقت في اطار ورشة عمل، من 9 الى 14 جانفي 2026، وفق بلاغ صادر، السبت، عن الوكلة الوطنية للتصرف في النفايات.


وتهدف الورشة، التي سجلت حضور شركاء القطاع، من بينهم ممثلو وزارات الداخلية  والاقتصاد والتخطيط  والمالية والهيئة العامة للشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، إلى التشاور مع مختلف المتدخلين وإعداد خارطة طريق وخطة عمل لدعم تنفيذ البرنامج وتعزيز منظومة التصرف المستدام في النفايات.
