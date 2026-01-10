شركة الكهرباء تعلن عن انقطاع التيّار في عدّة مناطق بالمهدية غدا الأحد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/650c8f67933706.09034699_lnihkjmeopgfq.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز، إقليم المهدية، أنّ التيّار الكهربائي سينقطع بسبب أشغال الصّيانة غدا، الأحد، من الثامنة والنصف صباحا إلى الواحدة ظهرا بعدّة مواقع.



وتهم هذه المواقع، بحسب بلاغ صادر عن الشركة، السبت، شارع فرحات حشاد (حي جبانة اليهود)، وطريق بومرداس (من مقهى كراتو الى مفترق مقهى محسن)، وشارع علي البلهوان، وجزء من منطقة الزهراء، وشارع تونس (من مفترق مقهى الجبالي الى مفترق كوشة الباي)، ونهج حسن براهم، ومنطقة الروضة، وحي النور، ومن صيدلية علولو بهيبون الى مقهى الأمير، فضلا عن جزء من شارع الطيب المهيري، ونهج زويلة، ومنطقة الساقي، وحي الطاهر صفر، ومنطقة الزقانة، ومنطقة طرمس، وحي السلام، واكواش دار الحنشة، وشارع الجمهورية، واكواش دار بن سالم المحاذية لاكواش دار الحنشة.







وأفادت الشركة في بلاغها، أنّ إرجاع التيّار الكهربائي سيكون دون سابق إنذار حسب الأشغال بالمناطق المذكورة.