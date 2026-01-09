Babnet   Latest update 19:37 Tunis

السنغال أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6961475eb3d4d3.21960187_nheomifljpkgq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 09 Janvier 2026 - 19:21 قراءة: 0 د, 44 ث
      
حجز منتخب السنغال بطاقة العبور الأولى إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، بعد فوزه مساء اليوم الجمعة على منتخب مالي بهدف دون رد، في إطار الدور ربع النهائي.

وسجّل إيليمان ندياي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27، مستغلًا خطأ فادحًا من حارس المنتخب المالي جيغي ديارا.


ويطمح المنتخب السنغالي إلى التتويج بلقبه القاري الثاني، بعد تتويجه الأول في نسخة 2021 على حساب المنتخب المصري، مواصلًا بذلك حضوره القوي في المنافسة الإفريقية.


وبهذا الانتصار، بلغ أسود التيرانغا المربع الذهبي للمرة السادسة في تاريخهم، والثالثة خلال آخر أربع نسخ، بعدما سبق لهم بلوغ نصف النهائي في نسختي 2019 و2021، فيما غادروا النسخة الماضية بالكوت ديفوار من الدور ثمن النهائي.

وسيلاقي المنتخب السنغالي في نصف نهائي النسخة الحالية الفائز من المواجهة التي ستجمع غدًا السبت بين منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، ومنتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات القارية بـ 7 ألقاب.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321621

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Mali CAN 2025 - Senegal CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cameroun CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 09 جانفي 2026 | 20 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:23
15:02
12:33
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
14°-11
15°-10
15°-9
18°-7
  • Avoirs en devises 25384,1
  • (08/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (08/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026