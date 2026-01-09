السنغال أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6961475eb3d4d3.21960187_nheomifljpkgq.jpg width=100 align=left border=0>

حجز منتخب السنغال بطاقة العبور الأولى إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، بعد فوزه مساء اليوم الجمعة على منتخب مالي بهدف دون رد، في إطار الدور ربع النهائي.



وسجّل إيليمان ندياي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27، مستغلًا خطأ فادحًا من حارس المنتخب المالي جيغي ديارا.







ويطمح المنتخب السنغالي إلى التتويج بلقبه القاري الثاني، بعد تتويجه الأول في نسخة 2021 على حساب المنتخب المصري، مواصلًا بذلك حضوره القوي في المنافسة الإفريقية.





وبهذا الانتصار، بلغ أسود التيرانغا المربع الذهبي للمرة السادسة في تاريخهم، والثالثة خلال آخر أربع نسخ، بعدما سبق لهم بلوغ نصف النهائي في نسختي 2019 و2021، فيما غادروا النسخة الماضية بالكوت ديفوار من الدور ثمن النهائي.



وسيلاقي المنتخب السنغالي في نصف نهائي النسخة الحالية الفائز من المواجهة التي ستجمع غدًا السبت بين منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، ومنتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات القارية بـ 7 ألقاب.



