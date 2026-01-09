بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة: النجم الساحلي يحقق فوزه الثاني على حساب الشرطة القطري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69614678535a36.78013641_onlfpgiheqjkm.jpg width=100 align=left border=0>

حقق النجم الساحلي فوزه الثاني في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة للرجال في نسختها الرابعة والأربعين، بعد تغلّبه اليوم الجمعة على الشرطة القطري بنتيجة 3-1، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.



وأقيمت المباراة بقصر الرياضة بالمنزه، وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 26-24، 20-25، 25-22، 34-32.







وكان النجم الساحلي قد استهل مشاركته أمس الخميس بفوز واضح على الاتحاد الليبي بنتيجة 3-0.





نتائج المجموعة الثانية

الجمعة 9 جانفي 2026



* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3

* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3

* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1



الخميس 8 جانفي 2026



* الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)

* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3

* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0



ترتيب المجموعة الثانية

| الفريق | ن | ل |

| ----------------- | ----- | - |

| النجم الساحلي | 6 | 2 |

| المحرق البحريني | 3 | 2 |

| مجيس العماني | 3 | 2 |

| الشرطة القطري | 3 | 2 |

| الاتحاد الليبي | 3 | 2 |

| القوات الفلسطينية | 0 | 2 |



المجموعة الأولى

الجمعة 9 جانفي 2026



* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي (17:00)

* قطر القطري – السويحلي الليبي (19:00)



الخميس 8 جانفي 2026



* تجينات الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3

* السيب العماني – قطر القطري: 2-3



ترتيب المجموعة الأولى

| الفريق | ن | ل |

| --------------- | - | - |

| السويحلي الليبي | 3 | 1 |

| قطر القطري | 2 | 1 |

| السيب العماني | 1 | 1 |

| الترجي الرياضي | 0 | 0 |

| تجينات الجزائري | 0 | 1 |



بقية برنامج المقابلات

السبت 10 جانفي 2026



المجموعة الثانية*:



* النجم الساحلي – المحرق البحريني (11:00)

* الشرطة القطري – مجيس العماني (13:00)

* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي (15:00)

المجموعة الأولى*:



* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري (17:00)

* السيب العماني – السويحلي الليبي (18:00)



الأحد 11 جانفي 2026



المجموعة الثانية*:



* الشرطة القطري – المحرق البحريني (11:00)

* مجيس العماني – الاتحاد الليبي (13:00)

* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (15:00)

المجموعة الأولى*:



* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00)

* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00)



الإثنين 12 جانفي 2026



المجموعة الثانية*:



* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00)

* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00)

* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00)

المجموعة الأولى*:



* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00)

