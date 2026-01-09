بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة: النجم الساحلي يحقق فوزه الثاني على حساب الشرطة القطري
حقق النجم الساحلي فوزه الثاني في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة للرجال في نسختها الرابعة والأربعين، بعد تغلّبه اليوم الجمعة على الشرطة القطري بنتيجة 3-1، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
وأقيمت المباراة بقصر الرياضة بالمنزه، وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 26-24، 20-25، 25-22، 34-32.
وكان النجم الساحلي قد استهل مشاركته أمس الخميس بفوز واضح على الاتحاد الليبي بنتيجة 3-0.
نتائج المجموعة الثانيةالجمعة 9 جانفي 2026
* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3
* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3
* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1
الخميس 8 جانفي 2026
* الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)
* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3
* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0
ترتيب المجموعة الثانية| الفريق | ن | ل |
| ----------------- | ----- | - |
| النجم الساحلي | 6 | 2 |
| المحرق البحريني | 3 | 2 |
| مجيس العماني | 3 | 2 |
| الشرطة القطري | 3 | 2 |
| الاتحاد الليبي | 3 | 2 |
| القوات الفلسطينية | 0 | 2 |
المجموعة الأولىالجمعة 9 جانفي 2026
* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي (17:00)
* قطر القطري – السويحلي الليبي (19:00)
الخميس 8 جانفي 2026
* تجينات الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3
* السيب العماني – قطر القطري: 2-3
ترتيب المجموعة الأولى| الفريق | ن | ل |
| --------------- | - | - |
| السويحلي الليبي | 3 | 1 |
| قطر القطري | 2 | 1 |
| السيب العماني | 1 | 1 |
| الترجي الرياضي | 0 | 0 |
| تجينات الجزائري | 0 | 1 |
بقية برنامج المقابلاتالسبت 10 جانفي 2026
المجموعة الثانية*:
* النجم الساحلي – المحرق البحريني (11:00)
* الشرطة القطري – مجيس العماني (13:00)
* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي (15:00)
المجموعة الأولى*:
* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري (17:00)
* السيب العماني – السويحلي الليبي (18:00)
الأحد 11 جانفي 2026
المجموعة الثانية*:
* الشرطة القطري – المحرق البحريني (11:00)
* مجيس العماني – الاتحاد الليبي (13:00)
* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (15:00)
المجموعة الأولى*:
* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00)
* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00)
الإثنين 12 جانفي 2026
المجموعة الثانية*:
* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00)
* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00)
* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00)
المجموعة الأولى*:
* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00)
* وفاق تاجنانت الجزائري – قطر القطري (19:00)
