بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة: النجم الساحلي يحقق فوزه الثاني على حساب الشرطة القطري

Publié le Vendredi 09 Janvier 2026 - 19:18
      
حقق النجم الساحلي فوزه الثاني في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة للرجال في نسختها الرابعة والأربعين، بعد تغلّبه اليوم الجمعة على الشرطة القطري بنتيجة 3-1، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وأقيمت المباراة بقصر الرياضة بالمنزه، وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 26-24، 20-25، 25-22، 34-32.


وكان النجم الساحلي قد استهل مشاركته أمس الخميس بفوز واضح على الاتحاد الليبي بنتيجة 3-0.


نتائج المجموعة الثانية

الجمعة 9 جانفي 2026

* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3
* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3
* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1

الخميس 8 جانفي 2026

* الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)
* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3
* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0

ترتيب المجموعة الثانية

| الفريق | ن | ل |
| ----------------- | ----- | - |
| النجم الساحلي | 6 | 2 |
| المحرق البحريني | 3 | 2 |
| مجيس العماني | 3 | 2 |
| الشرطة القطري | 3 | 2 |
| الاتحاد الليبي | 3 | 2 |
| القوات الفلسطينية | 0 | 2 |

المجموعة الأولى

الجمعة 9 جانفي 2026

* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي (17:00)
* قطر القطري – السويحلي الليبي (19:00)

الخميس 8 جانفي 2026

* تجينات الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3
* السيب العماني – قطر القطري: 2-3

ترتيب المجموعة الأولى

| الفريق | ن | ل |
| --------------- | - | - |
| السويحلي الليبي | 3 | 1 |
| قطر القطري | 2 | 1 |
| السيب العماني | 1 | 1 |
| الترجي الرياضي | 0 | 0 |
| تجينات الجزائري | 0 | 1 |

بقية برنامج المقابلات

السبت 10 جانفي 2026

المجموعة الثانية*:

* النجم الساحلي – المحرق البحريني (11:00)
* الشرطة القطري – مجيس العماني (13:00)
* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي (15:00)
المجموعة الأولى*:

* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري (17:00)
* السيب العماني – السويحلي الليبي (18:00)

الأحد 11 جانفي 2026

المجموعة الثانية*:

* الشرطة القطري – المحرق البحريني (11:00)
* مجيس العماني – الاتحاد الليبي (13:00)
* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (15:00)
المجموعة الأولى*:

* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00)
* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00)

الإثنين 12 جانفي 2026

المجموعة الثانية*:

* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00)
* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00)
* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00)
المجموعة الأولى*:

* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00)
* وفاق تاجنانت الجزائري – قطر القطري (19:00)
