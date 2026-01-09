Babnet   Latest update 16:23 Tunis

الانطلاق في تنفيذ مشروع تهيئة شباك التذاكر وتعزيز شروط السلامة بالبرج الاثري بقليبية

Publié le Vendredi 09 Janvier 2026 - 16:07
      
انطلقت، وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية، في تنفيذ مشروع تهيئة شباك التذاكر وتعزيز شروط السلامة وجودة الاستقبال بالبرج الأثري بقليبية.

ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة شباك التذاكر بالبرج مع المتطلبات الأمنية المعتمدة والمواصفات الفنية الجاري بها العمل، بما يضمن حسن تنظيم الاستقبال ويوفر ظروفا ملائمة وآمنة لزيارة المعلم الأثري.


كما يتضمن تدعيم منظومة حماية الزوار من خلال تجهيز مسلك الزيارة بعناصر وقائية جديدة، بما يعزز شروط السلامة ويحد من المخاطر المحتملة مع الحفاظ على سلامة المكونات الأثرية وعدم المساس بقيمتها التاريخية.


ويشمل المشروع أيضا تهيئة دورات المياه داخل البرج باستعمال مواد تتوافق مع الخصائص المعمارية والجمالية للمعلم مع احترام معايير صيانة التراث والمحافظة على سلامته.
