النفطي يشارك بجدة في الدورة الاستثنائية ال22 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cb93ef389db7.75307443_goeqhiklpjnfm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 09 Janvier 2026 - 15:30
      
يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، السبت (10 جانفي الجاري) بجدّة (المملكة العربية السعودية)، في الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث تطورات الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية.

وسيبحث الاجتماع، وفق بلاغ صادر يوم الجمعة عن وزارة الخارجية، مستجدّات الوضع في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، إثر اعتراف الكيان الصهيوني بإقليم ما يُسمّى "أرض الصومال" كدولة مستقلة، واستمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الشقيق، ومخططات الضمّ والتهجير من أرضه.


كما سيُجري الوزير، على هامش هذا الاجتماع، لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول الإسلامية، للنظر في علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المُتاحة لتطويرها، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
