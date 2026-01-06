Babnet   Latest update 09:53 Tunis

وزير التعليم العالي يشدد على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع المتعلقة بالحي الجامعي "رأس الطابية" بتونس

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، أمس الاثنين، خلال الزيارة الميدانية إلى الحيّ الجامعي "رأس الطابية" بتونس على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الجهوية المبرمجة للحي والتي تشمل أشغال التهيئة والصيانة الشاملة لعمارتين والمدخل الرئيسي للحيّ وذلك بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة.

ولفت بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى ان أشغال الصيانة والتهيئة المنجزة خلال الآونة الأخيرة شملت بالخصوص تجديد بعض النوافد من الألمنيوم وصيانة النوافذ الخشبية، والطلاء الخارجي وصيانة الواجهات الخارجية وأسطح عمارتين، والدهن الداخلي للغرف والممّرات والوحدات الصحية والحمامات وصيانتها، والتعهّد بشبكات الماء والكهرباء وتركيز مولّدين جديدين للماء الساخن هذا إلى جانب التعهد بالمساحات الخضراء وصيانة الإنارة الخارجية.


وعاين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمناسبة مشروع تركيز منظومة المراقبة التي دخلت حيّز الاستغلال، وكذلك مشروع تجهيز المؤسسة بمحطة شمسية فلطا ضوئية للإنتاج الذاتي للكهرباء بقوة 63 KWc بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وهو مشروع في مرحلة القبول الوقتي وسيدخل قريبا طور الاستغلال.


اما بخصوص المشاريع المبرمجة فقد عاين وزير التعليم العالي مشروع إنجاز تهيئة شاملة لأحد المباني في قسطه الأول بكلفة ناهزت 475 ألف دينار ستنطلق أشغاله خلال الأيام القليلة القادمة كما اطّلع على مواقع مشروعين آخرين في مرحلة إصدار طلبات العروض، يخص الأول تهيئة السور الخارجي للحي على طول 130 م ويشمل المشروع الثاني تهيئة ملعب لكرة القدم.

والتقى منذر بلعيد بالمناسبة بعدد من الطلبة المقيمين بالحي الجامعي واستمع إلى مشاغلهم ومقترحاتهم خاصة في مجال السكن والإطعام والفضاءات والمرافق المشتركة والنقل الجامعي، مؤكدا حرص الوزارة على مزيد الارتقاء بجودة الخدمات وتوفير أحسن الظروف.
