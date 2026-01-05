Babnet   Latest update 23:17 Tunis

كأس إفريقيا للأمم المغرب-2025.. "سنبذل قصارى جهدنا لضمان التأهل إلى ربع النهائي" (دوسابر)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695c1e31d8d000.33931962_eiohglnfmjqpk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 22:21
      
أكد مدرب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيباستيان دوسابر، اليوم الاثنين بالرباط، إن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم (المغرب-2025).
 وقال دوسابر، في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الكونغو الديمقراطية والجزائر، المقررة غدا الثلاثاء بالرباط، " لقد حضّرنا جيدا لهذه المواجهة، واستفدنا من خمسة أيام من الراحة (...) نحن الآن عازمون على الفوز في هذه المباراة وبلوغ الدور ربع النهائي ".
 وأضاف " نركز على المرحلة الحالية دون الرجوع إلى إحصائيات الماضي. هي مباراة برهانات كبيرة، وستساعدنا لا شك على تحقيق مزيد من التقدم"، مشيرا إلى أن لاعبيه اعتادوا على خوض هذا النوع من المباريات.

 وتابع "نعرف إمكاناتنا وعلينا إبرازها غدا (...) الأهم هو تقديم مباراة جيدة كما فعلنا في اللقاءات السابقة ".
 وأقر دوسابر بأن المنتخب الجزائري يضم لاعبين قادرين على صنع الفارق في أي لحظة، مؤكدا في الوقت ذاته أن لاعبيه عازمون على رفع جميع التحديات.
 وقال في هذا الصدد " المباراة ستكون صعبة علينا وعلى الخصم في الوقت ذاته".

 بدوره، أشار سيدريك باكامبو، لاعب ريال بتيس الإسباني، إلى أن منتخب الكونغو الديموقراطية "في حالة جيدة جدا"، مضيفا أن "معنويات الجميع جد مرتفعة، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب الجزائر (...) الذي هو الخصم المثالي لإبراز مدى تطورنا ".
 وخلص إلى أن "منافسة جديدة تنطلق الآن ونأمل إهداء التأهل للجمهور الكونغولي ".
 يذكر أن المنتخب الجزائري أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الخامسة بثلاثة انتصارات، فيما حل منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني ضمن المجموعة الرابعة برصيد انتصارين وتعادل واحد.
