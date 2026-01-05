الناخب الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش،. "الكونغو الديمقراطية منتخب قوي جدا، لكننا نطمح إلى التأهل"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694abe9d81b986.09616881_fogpiknqjlhme.jpg width=100 align=left border=0>

قال الناخب الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الاثنين بالرباط، إن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يضم مجموعة قوية ومتماسكة، مشيرا إلى أن هدف المنتخب الجزائري في ثمن النهائي هو العبور إلى الدور الموالي.

وأوضح بيتكوفيتش، في الندوة الصحفية التي تسبق هذه المواجهة المقررة غدا الثلاثاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط (الخامسة مساء) أن "منتخب الكونغو الديمقراطية خصم قوي جدا، وله سجل محترم، لكننا نؤمن بحظوظنا من أجل حسم التأهل إلى ربع النهائي ".

وتابع أن المنتخب الكونغولي مكون من فريق متماسك ولاعبين يكمل بعضهم بعضا، مضيفا أن لاعبيه اعتادوا مواجهة خصوم أقوياء "لذلك علينا توخي الحيطة والحذر ورفع مستوى تركيزنا".





وأضاف "نحن راضون عن أدائنا في دور المجموعات (...) من الآن فصاعدا، كل مباراة هي بمثابة بداية جديدة. ونحن نطمح إلى الفوز رغم صعوبة المواجهة ".

وأشار الناخب االجزائري إلى أن مستوى كأس إفريقيا للأمم 2025 "مرتفع جدا"، مسجلا أن فارق الأهداف يكون محدودا خلال الأدوار الإقصائية.

وفي السياق ذاته، قال إنه "يجب احترام جميع المنافسين، ونحن نعمل يوميا على تحسين أدائنا، ونحاول استخلاص الدروس من كل مباراة"، مسجلا أن منتخب الكونغو الديمقراطية يتوفر على لاعبين بإمكانيات فردية عالية ويلعب بروح قتالية طيلة التسعين دقيقة، لكن تشوب أداءه نقاط ضعف يتعين استغلالها.



بدوره، أكد لاعب المنتخب الجزائري إسماعيل بن ناصر أن "ثعالب الصحراء " سيخوضون مباراة مهمة أمام "منتخب قوي جدا هو الكونغو الديمقراطية".

وأضاف أنه "من المهم أن نظهر ما نحن قادرون عليه. نحن نمر بفترة جيدة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي ".

