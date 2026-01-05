Babnet   Latest update 21:10 Tunis

الناخب الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش،. "الكونغو الديمقراطية منتخب قوي جدا، لكننا نطمح إلى التأهل"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694abe9d81b986.09616881_fogpiknqjlhme.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 21:10 قراءة: 1 د, 21 ث
      
قال الناخب الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الاثنين بالرباط، إن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يضم مجموعة قوية ومتماسكة، مشيرا إلى أن هدف المنتخب الجزائري في ثمن النهائي هو العبور إلى الدور الموالي.
 وأوضح بيتكوفيتش، في الندوة الصحفية التي تسبق هذه المواجهة المقررة غدا الثلاثاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط (الخامسة مساء) أن "منتخب الكونغو الديمقراطية خصم قوي جدا، وله سجل محترم، لكننا نؤمن بحظوظنا من أجل حسم التأهل إلى ربع النهائي ".
 وتابع أن المنتخب الكونغولي مكون من فريق متماسك ولاعبين يكمل بعضهم بعضا، مضيفا أن لاعبيه اعتادوا مواجهة خصوم أقوياء "لذلك علينا توخي الحيطة والحذر ورفع مستوى تركيزنا".

 وأضاف "نحن راضون عن أدائنا في دور المجموعات (...) من الآن فصاعدا، كل مباراة هي بمثابة بداية جديدة. ونحن نطمح إلى الفوز رغم صعوبة المواجهة ".
 وأشار الناخب االجزائري إلى أن مستوى كأس إفريقيا للأمم 2025 "مرتفع جدا"، مسجلا أن فارق الأهداف يكون محدودا خلال الأدوار الإقصائية.
 وفي السياق ذاته، قال إنه "يجب احترام جميع المنافسين، ونحن نعمل يوميا على تحسين أدائنا، ونحاول استخلاص الدروس من كل مباراة"، مسجلا أن منتخب الكونغو الديمقراطية يتوفر على لاعبين بإمكانيات فردية عالية ويلعب بروح قتالية طيلة التسعين دقيقة، لكن تشوب أداءه نقاط ضعف يتعين استغلالها.

 بدوره، أكد لاعب المنتخب الجزائري إسماعيل بن ناصر أن "ثعالب الصحراء " سيخوضون مباراة مهمة أمام "منتخب قوي جدا هو الكونغو الديمقراطية".
 وأضاف أنه "من المهم أن نظهر ما نحن قادرون عليه. نحن نمر بفترة جيدة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي ".
 وكان المنتخب الجزائري قد أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة الخامسة بثلاثة انتصارات، فيما حل منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني ضمن المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ،جمعها من فوزين وتعادل واحد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321406

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Egypte CAN 2025 - Benin CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Nigeria CAN 2025 - Mozambique CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 05 جانفي 2026 | 16 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:19
14:58
12:32
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
13° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
16°-11
13°-9
15°-8
18°-8
  • Avoirs en devises 25233,4
  • (05/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37167 DT
  • (05/01)
  • 1 $ = 2,87757 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/01)     1403,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/01)   26870 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026