بنزرت: تعيين هيئة تسييرية جديدة لقيادة النادي البنزرتي حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري
تمّ، في أعقاب جلسة عمل انتظمت اليوم الاثنين بمقر ولاية بنزرت، بإشراف والي الجهة، الاتفاق على تعيين هيئة تسييرية جديدة للإشراف على المقاليد الإدارية والرياضية والمالية لـ النادي الرياضي البنزرتي بجميع فروعه، وذلك إلى نهاية الموسم الكروي الجاري.
ويأتي هذا القرار عقب قبول استقالة الهيئة التسييرية السابقة برئاسة رياض مقداد.
تركيبة الهيئة التسييرية الجديدةوتتكوّن الهيئة الجديدة من:
* سعيد لسود: رئيس شرفي
* سمير يعقوب: رئيس
* الدكتور رضا الشريف: نائب رئيس أول
* أيمن الجزيري: كاتب عام
* مروان الغالي: أمين مال
* نزار البراطلي: أمين مال مساعد
* محمد العربي: نائب رئيس، مدير إداري وناطق رسمي باسم الجمعية
* أمير الجزيري: نائب رئيس مكلّف برئاسة فرع أكابر كرة القدم
* شمس الدين البكوش: نائب رئيس ورئيس فرع الشبان لكرة القدم والمنشآت الرياضية
* الدكتور مسطاري الغربي: نائب رئيس ورئيس اللجنة الطبية
* حمدي الذوادي: نائب رئيس ورئيس فرع الرياضات داخل القاعات وإعادة الهيكلة
دعم رسمي وثقة في التركيبة الجديدةوأكّد والي بنزرت، بالمناسبة، أنّ السلط الجهوية والمركزية تضع ثقة تامة في قدرة هذه التركيبة الجديدة على إعادة الاستقرار للنادي، مشيرًا إلى رمزية النادي الرياضي البنزرتي باعتباره أحد أعرق المدارس الرياضية والكروية على المستويات الوطنية والعربية والإفريقية.
وجدّد الوالي تأكيده على دعمه الأدبي والمادي للنادي، على غرار بقية الجمعيات النشيطة والهادفة، مع مواصلة الإحاطة بالهيئة واللاعبين والإطارات الفنية والطبية، متمنيًا النجاح للهيئة التسييرية الجديدة في مهامها، داخل صاحب أول لقب إفريقي للأندية التونسية.
