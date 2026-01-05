بنزرت: تعيين هيئة تسييرية جديدة لقيادة النادي البنزرتي حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري

تمّ، في أعقاب جلسة عمل انتظمت اليوم الاثنين بمقر ولاية بنزرت، بإشراف والي الجهة، الاتفاق على تعيين هيئة تسييرية جديدة للإشراف على المقاليد الإدارية والرياضية والمالية لـ النادي الرياضي البنزرتي بجميع فروعه، وذلك إلى نهاية الموسم الكروي الجاري.



ويأتي هذا القرار عقب قبول استقالة الهيئة التسييرية السابقة برئاسة رياض مقداد.



تركيبة الهيئة التسييرية الجديدة



دعم رسمي وثقة في التركيبة الجديدة



التزامات إلى نهاية الموسم



وتتكوّن الهيئة الجديدة من:: رئيس شرفي: رئيس: نائب رئيس أول: كاتب عام: أمين مال: أمين مال مساعد: نائب رئيس، مدير إداري وناطق رسمي باسم الجمعية: نائب رئيس مكلّف برئاسة فرع أكابر كرة القدم: نائب رئيس ورئيس فرع الشبان لكرة القدم والمنشآت الرياضية: نائب رئيس ورئيس اللجنة الطبية: نائب رئيس ورئيس فرع الرياضات داخل القاعات وإعادة الهيكلةوأكّد والي بنزرت، بالمناسبة، أنّتضعفي قدرة هذه التركيبة الجديدة على إعادة الاستقرار للنادي، مشيرًا إلى رمزية النادي الرياضي البنزرتي باعتبارهعلى المستويات الوطنية والعربية والإفريقية.وجدّد الوالي تأكيده علىللنادي، على غرار بقية الجمعيات النشيطة والهادفة، مع مواصلة الإحاطة بالهيئة واللاعبين والإطارات الفنية والطبية، متمنيًا النجاح للهيئة التسييرية الجديدة في مهامها، داخل صاحبكما تمّ الاتفاق، في ختام الجلسة، على، معمن مهامه إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي.