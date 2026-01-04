النادي الإفريقي يفوز وديا على التقدم الرياضي بساقية الداير 2 -1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695aa31e7fbce1.88324536_epokjnlqhigmf.jpg width=100 align=left border=0>

فاز النادي الإفريقي على التقدم الرياضي بساقية الداير 2 -1 خلال المباراة الودية التي دارت اليوم الاحد بمدينة سوسة.

وسجل هدفي فريق باب الجديد غيث الصغير وغيث الزعلوني، في حين كان هدف التقدّم بإمضاء فادي الدر اش.

ويحتل النادي الافريقي المرتبة الثانية في بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 31 متأخرا بفارق الاهداف عن الترجي الرياضي التونسي المنقوص من مباراة، في حين يحتل تقدم ساقية الداير صدارة المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 28 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن الملعب القابسي صاحب المركز الثاني.