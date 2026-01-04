Babnet   Latest update 19:58 Tunis

النادي الإفريقي يفوز وديا على التقدم الرياضي بساقية الداير 2 -1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695aa31e7fbce1.88324536_epokjnlqhigmf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 04 Janvier 2026 - 18:25
      
فاز النادي الإفريقي على التقدم الرياضي بساقية الداير 2 -1 خلال المباراة الودية التي دارت اليوم الاحد بمدينة سوسة.
وسجل هدفي فريق باب الجديد غيث الصغير وغيث الزعلوني، في حين كان هدف التقدّم بإمضاء فادي الدر اش.
ويحتل النادي الافريقي المرتبة الثانية في بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 31 متأخرا بفارق الاهداف عن الترجي الرياضي التونسي المنقوص من مباراة، في حين يحتل تقدم ساقية الداير صدارة المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 28 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن الملعب القابسي صاحب المركز الثاني.
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Maroc CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

الأحد 04 جانفي 2026
تونس
