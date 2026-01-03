بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج مباريات الجولة الثامنة

Babnet   Latest update 23:05 Tunis

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 22:31
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثامنة لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، التي دارت اليوم السبت:

المجموعة الأولى


قاعة الدخلاوي – سيدي بوسعيد

* سعيدية سيدي بوسعيدالزيتونة الرياضية: 3 – 2


قاعة رجاء حيدر – المرسى

* مستقبل المرسىمولدية بوسالم: 1 – 3

قاعة عيسى بن نصر – قليبية

* الأولمبي القليبيالترجي الرياضي: 0 – 3

الترتيب (المجموعة الأولى)

* الترجي الرياضي: 22 ن – 8 ل
* مولدية بوسالم: 19 ن – 8 ل
* الأولمبي القليبي: 13 ن – 8 ل
* سعيدية سيدي بوسعيد: 10 ن – 8 ل
* مستقبل المرسى: 7 ن – 8 ل
* الزيتونة الرياضية: 1 ن – 8 ل

المجموعة الثانية

قاعة بومهل البساتين

* نادي حمام الأنفالنجم الساحلي: 0 – 3

قاعة حمام الغزاز

* فتح حمام الغزازالنادي الصفاقسي: 0 – 3

قاعة الرائد البجاوي – صفاقس

* اتحاد النقل الصفاقسيجمعية اتصالات صفاقس: 3 – 0

الترتيب (المجموعة الثانية)

* النجم الساحلي: 23 ن – 8 ل
* النادي الصفاقسي: 18 ن – 8 ل
* اتحاد النقل الصفاقسي: 15 ن – 8 ل
* نادي حمام الأنف: 7 ن – 8 ل
* جمعية اتصالات صفاقس: 7 ن – 8 ل
* فتح حمام الغزاز: 2 ن – 8 ل
