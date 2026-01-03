بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج مباريات الجولة الثامنة
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثامنة لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الأولى
المجموعة الأولى
قاعة الدخلاوي – سيدي بوسعيد
* سعيدية سيدي بوسعيد – الزيتونة الرياضية: 3 – 2
قاعة رجاء حيدر – المرسى
* مستقبل المرسى – مولدية بوسالم: 1 – 3
قاعة عيسى بن نصر – قليبية
* الأولمبي القليبي – الترجي الرياضي: 0 – 3
الترتيب (المجموعة الأولى)* الترجي الرياضي: 22 ن – 8 ل
* مولدية بوسالم: 19 ن – 8 ل
* الأولمبي القليبي: 13 ن – 8 ل
* سعيدية سيدي بوسعيد: 10 ن – 8 ل
* مستقبل المرسى: 7 ن – 8 ل
* الزيتونة الرياضية: 1 ن – 8 ل
المجموعة الثانيةقاعة بومهل البساتين
* نادي حمام الأنف – النجم الساحلي: 0 – 3
قاعة حمام الغزاز
* فتح حمام الغزاز – النادي الصفاقسي: 0 – 3
قاعة الرائد البجاوي – صفاقس
* اتحاد النقل الصفاقسي – جمعية اتصالات صفاقس: 3 – 0
الترتيب (المجموعة الثانية)* النجم الساحلي: 23 ن – 8 ل
* النادي الصفاقسي: 18 ن – 8 ل
* اتحاد النقل الصفاقسي: 15 ن – 8 ل
* نادي حمام الأنف: 7 ن – 8 ل
* جمعية اتصالات صفاقس: 7 ن – 8 ل
* فتح حمام الغزاز: 2 ن – 8 ل
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321319