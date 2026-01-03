بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج مباريات الجولة الثامنة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثامنة لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، التي دارت اليوم السبت:



المجموعة الأولى





قاعة الدخلاوي – سيدي بوسعيد



* سعيدية سيدي بوسعيد – الزيتونة الرياضية: 3 – 2





قاعة رجاء حيدر – المرسى



* مستقبل المرسى – مولدية بوسالم: 1 – 3



قاعة عيسى بن نصر – قليبية



* الأولمبي القليبي – الترجي الرياضي: 0 – 3



الترتيب (المجموعة الأولى)

* الترجي الرياضي: 22 ن – 8 ل

* مولدية بوسالم: 19 ن – 8 ل

* الأولمبي القليبي: 13 ن – 8 ل

* سعيدية سيدي بوسعيد: 10 ن – 8 ل

* مستقبل المرسى: 7 ن – 8 ل

* الزيتونة الرياضية: 1 ن – 8 ل



المجموعة الثانية

قاعة بومهل البساتين



* نادي حمام الأنف – النجم الساحلي: 0 – 3



قاعة حمام الغزاز



* فتح حمام الغزاز – النادي الصفاقسي: 0 – 3



قاعة الرائد البجاوي – صفاقس



* اتحاد النقل الصفاقسي – جمعية اتصالات صفاقس: 3 – 0



الترتيب (المجموعة الثانية)

* النجم الساحلي: 23 ن – 8 ل

* النادي الصفاقسي: 18 ن – 8 ل

* اتحاد النقل الصفاقسي: 15 ن – 8 ل

* نادي حمام الأنف: 7 ن – 8 ل

* جمعية اتصالات صفاقس: 7 ن – 8 ل

* فتح حمام الغزاز: 2 ن – 8 ل

: 22 ن – 8 ل: 19 ن – 8 ل: 13 ن – 8 ل: 10 ن – 8 ل: 7 ن – 8 ل: 1 ن – 8 ل: 23 ن – 8 ل: 18 ن – 8 ل: 15 ن – 8 ل: 7 ن – 8 ل: 7 ن – 8 ل: 2 ن – 8 ل