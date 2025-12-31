Babnet   Latest update 18:50 Tunis

بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الثامنة

تُجرى مباريات الجولة الثامنة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة يوم السبت 3 جانفي، وفق البرنامج التالي:

المجموعة الأولى


* قاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد (س 15)
سعيدية سيدي بوسعيد – الزيتونة الرياضية


* قاعة رجا حيدر بالمرسى (س 18)
مستقبل المرسى – مولدية بوسالم

* قاعة عيسى بن نصر بقليبية (س 15)
الأولمبي القليبي – الترجي الرياضي

المجموعة الثانية

* قاعة بومهل البساتين (س 18)
نادي حمام الأنف – النجم الساحلي

* قاعة حمام الغزاز (س 16)
فتح حمام الغزاز – النادي الصفاقسي

* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس (س 16)
اتحاد النقل الصفاقسي – جمعية اتصالات صفاقس
