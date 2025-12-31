بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الثامنة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

تُجرى مباريات الجولة الثامنة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة يوم السبت 3 جانفي، وفق البرنامج التالي:



المجموعة الأولى





* قاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد (س 15)

سعيدية سيدي بوسعيد – الزيتونة الرياضية





* قاعة رجا حيدر بالمرسى (س 18)

مستقبل المرسى – مولدية بوسالم



* قاعة عيسى بن نصر بقليبية (س 15)

الأولمبي القليبي – الترجي الرياضي



المجموعة الثانية

* قاعة بومهل البساتين (س 18)

نادي حمام الأنف – النجم الساحلي



* قاعة حمام الغزاز (س 16)

فتح حمام الغزاز – النادي الصفاقسي



* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس (س 16)

اتحاد النقل الصفاقسي – جمعية اتصالات صفاقس

