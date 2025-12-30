بن عروس: افتتاح الحديقة العمومية سيدي بويحي برادس بعد إعادة تهيئتها وصيانتها وإحياء حديقة الحيوانات بها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6953f28566cc98.31042205_pekliqomghjfn.jpg width=100 align=left border=0>

افتتحت، اليوم الثلاثاء، الحديقة العمومية سيدي بويحي برادس من ولاية بن عروس، عقب استكمال أشغال إعادة تهيئتها وصيانتها بالكامل، وإعادة احياء حديقة الحيوانات فيها بعد استجلاب مجموعات حيوانية من بيئات مختلفة وتركيز فضاءات لها بالحديقة.

واعتبر رئيس مجلس النواب، إبراهيم بودربالة، الذي أشرف على افتتاح الحديقة بمعية والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة، وبحضور عدد من الإطارات الجهوية ونواب الجهة، أن "إعادة احياء الحديقة العمومية سيدي بويحي بمدينة رادس بعد إعادة تهيئتها وتجهيزها حدث مهم لما يمثله هذا الفضاء من متنفس بيئي وحضري بالنسبة لمتساكني المنطقة".

وأبرز بودربالة، في تصريح لـوكالة "وات"، أن "المجتمع يقوم على ثلاث مؤسسات تتوزع على الاسرة والمدرسة والحي، وهذا الأخير، وفق تقديره، إذا توفرت فيه فضاءات خدماتية للمواطنين بمثل هذه الصورة، يساهم الى حد بعيد في تهذيب الذوق والأخلاق والسلوكيات الاجتماعية".





وأعرب بودربالة عن تمنياته بأن تنسج البلديات في باقي ولايات الجمهورية على منوال هذا النموذج الذي يساهم في بناء انسان متوازن يعيش في بيئة سليمة وآمنة، وفق قوله.

من جهته، أفاد المكلف بتسيير بلدية رادس، فتحي الماجري، بأنه تم الانتهاء من أعمال تعهّد كامل مساحة الحديقة، الممتدة على 12000 متر مربع، وذلك من خلال اجراء صيانة شاملة للسياج والأبواب الخارجية، وإعادة تهيئة بعض الممرات، وتهذيب وتطوير شبكة التنوير العمومي، واحداث شبكة جزئية للتطهير، وبناء عيادة بيطرية، ووحدة صحية، وبناء مخزن للأعلاف، وإعادة تهيئة النافورة والشلال للأسماك، وبناء شباك تذاكر.

وأضاف أنه تم أيضا جلب مجموعة من الحيوانات والطيور والاسماك ووضعها في فضاءات مؤمنة داخل الحديقة، مع تعهيد مستلزم بتأمين الرعاية الصحية لها وتوفير متطلباتها الغذائية، وتأمين الحراسة الفنية لها، وتأمين احتياجاتها وحمايتها والمحافظة عليها.



