قابس: نسبة إشغال الوحدات السياحية بطماطة وتوجان وتمزرط تتخطّى الـ90 بالمائة بمناسبة العطلة المدرسية ورأس السنة الادارية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 17:10 قراءة: 0 د, 40 ث
      
 تشهد منطقة مطماطة وتوجان وتمزرط بولاية قابس اقبالا كبيرا من قبل الزوار من داخل البلاد وخارجها بمناسبة العطلة المدرسية ورأس السنة الادارية، حيث تخطّت نسبة الاشغال بالوحدات السياحية الموجودة بتلك المنطقة قد تخطت 90 بالمائة، وفق المندوب الجهوي للسياحة بالنيابة بشير القديري.

وبيّن القديري، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ هذه المنطقة، التي تتوفر على 5 نزل و5 دور ضيافة وعلى اقامة ريفية ومطعمين سياحيين، شهدت توافد عدد كبير من الرحلات السياحية، مسجّلة عدد زوار في حدود 1200 زائر في اليوم.


وأشار إلى أن اللجنة الجهوية المشتركة لمراقبة المنظومة الأمنية بالمؤسسات السياحية والتي تضمّ السياحة والصحة العمومية والحماية المدنية والمصالح الأمنية، تولت تفقد مختلف الوحدات السياحية الموجودة بمطماطة وبمدينة قابس، ولم تسجل خلال هذه الزيارات أي اخلالات تذكر.
ولفت إلى أن كل الوحدات المودودة بالمنطقة متحصلة على شهادة الوقاية، مؤكدا أن جهود المراقبة والتفقد ستتواصل ليلة رأس السنة الادارية الجديدة.
