Babnet   Latest update 21:10 Tunis

اختتام الدورة 57 من المهرجان الدولي للصحراء بدوز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69518e728bee02.10372826_mkiejfogqlhpn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Decembre 2025 - 21:07 قراءة: 1 د, 21 ث
      
اختتمت، عشية اليوم الأحد، بساحة العروض الكبرى جنوبي مدينة دوز " ساحة حنيش"، فعاليات الدورة 57 من المهرجان الدولي للصحراء بحضور أكثر من 10 آلاف متفرّج "وفق تقديرات مصالح الحماية المدنية.

وواكب الحضور خلال الفعاليات الختامية للمهرجان لوحات مميزة لهذه التظاهرة الثقافية الشتوية على غرار لوحة القافلة والمرحول والصيد بالسلوقي وعراك الفحول إلى جانب لوحة العرس التقليدي التي تمثل سنويا اللوحة الختامية لكل دورة.



وأوضح الكاتب العام للمهرجان صالح خلف الله ان هذه التظاهرة الثقافية التي تعتبر عرس الصحراء تمثل الوجهة الأبرز للسياح من داخل تونس وخارجها خلال عطلة الشتاء مشيرا إلى أن تقديرات المصالح الجهوية من مختلف القطاعات المتدخلة في تنظيم هذا المهرجان تؤكد  أن الجهة وخاصة مدينة دوز كانت وجهة أكثر من 140 الف وافد على امتداد أيام المهرجان.
وأضاف المصدر ذاته أن المهرجان الدولي للصحراء او ما يعرف بشيخ المهرجانات في طابعه المتفرد والعريق يمثل لوحة مصغرة لحياة البدو في حلهم وترحالهم ومنارة تسلط الضوء على عادات وتقاليد الآباء والأجداد.

كما يعدّ تظاهرة ثقافية وسياحية بامتياز باعتباره الوجهة الأبرز للسياح خلال هذه الفترة، حسب محدّث "وات" الذي بيّن أن القائمين على المهرجان يعملون دائما على التوفيق في المزج بين الطابع التراثي التقليدي الذي يؤثث برنامج هذه التظاهرة وروح الحداثة في جعل الثقافة منوالا تنمويا ومحركا للسياحة البديلة.
يشار إلى أنه قد تم أيضا صباح اليوم اختتام العكاضية الشعرية بدار الثقافة محمد المرزوقي، وقد آلت جوائز هذه المسابقة الشعرية السنوية، إحدى ركائز المهرجان الدولي للصحراء ومسرحا للتنافس بالكلمة البدوية، لكل من الشاعر رضا عبد اللطيف الذي توج بالجائزة الأولى، والشاعر محمد بوكراع الذي حصد الجائزة الثانية، فيما تحصّل الشاعر صالح بن التواتي على الجائزة الثالثة وحصدت الشاعرة كوثر فرحاتية من الجزائر جائزة لجنة التحكيم ومنحت جائزة المرحوم العيدي بلغيث للشاعر كمال الخليفي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321027

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Gabon CAN 2025 - Mozambique CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Guinee Equatoriale CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Algerie CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 28 ديسمبر 2025 | 8 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:13
14:53
12:28
07:31
05:58
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
10° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
18°-11
17°-9
16°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026