اختتام الدورة 57 من المهرجان الدولي للصحراء بدوز

اختتمت، عشية اليوم الأحد، بساحة العروض الكبرى جنوبي مدينة دوز " ساحة حنيش"، فعاليات الدورة 57 من المهرجان الدولي للصحراء بحضور أكثر من 10 آلاف متفرّج "وفق تقديرات مصالح الحماية المدنية.



وواكب الحضور خلال الفعاليات الختامية للمهرجان لوحات مميزة لهذه التظاهرة الثقافية الشتوية على غرار لوحة القافلة والمرحول والصيد بالسلوقي وعراك الفحول إلى جانب لوحة العرس التقليدي التي تمثل سنويا اللوحة الختامية لكل دورة.



وأوضح الكاتب العام للمهرجان صالح خلف الله ان هذه التظاهرة الثقافية التي تعتبر عرس الصحراء تمثل الوجهة الأبرز للسياح من داخل تونس وخارجها خلال عطلة الشتاء مشيرا إلى أن تقديرات المصالح الجهوية من مختلف القطاعات المتدخلة في تنظيم هذا المهرجان تؤكد أن الجهة وخاصة مدينة دوز كانت وجهة أكثر من 140 الف وافد على امتداد أيام المهرجان.وأضاف المصدر ذاته أن المهرجان الدولي للصحراء او ما يعرف بشيخ المهرجانات في طابعه المتفرد والعريق يمثل لوحة مصغرة لحياة البدو في حلهم وترحالهم ومنارة تسلط الضوء على عادات وتقاليد الآباء والأجداد.كما يعدّ تظاهرة ثقافية وسياحية بامتياز باعتباره الوجهة الأبرز للسياح خلال هذه الفترة، حسب محدّث "وات" الذي بيّن أن القائمين على المهرجان يعملون دائما على التوفيق في المزج بين الطابع التراثي التقليدي الذي يؤثث برنامج هذه التظاهرة وروح الحداثة في جعل الثقافة منوالا تنمويا ومحركا للسياحة البديلة.يشار إلى أنه قد تم أيضا صباح اليوم اختتام العكاضية الشعرية بدار الثقافة محمد المرزوقي، وقد آلت جوائز هذه المسابقة الشعرية السنوية، إحدى ركائز المهرجان الدولي للصحراء ومسرحا للتنافس بالكلمة البدوية، لكل من الشاعر رضا عبد اللطيف الذي توج بالجائزة الأولى، والشاعر محمد بوكراع الذي حصد الجائزة الثانية، فيما تحصّل الشاعر صالح بن التواتي على الجائزة الثالثة وحصدت الشاعرة كوثر فرحاتية من الجزائر جائزة لجنة التحكيم ومنحت جائزة المرحوم العيدي بلغيث للشاعر كمال الخليفي.