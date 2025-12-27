أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي، حسب ترتيبها الزمني:
20 ديسمبر* بلدية تونس تخصّص قرابة 12 مليون دينار من ميزانية سنة 2026 لمتابعة المشاريع الجديدة من طرقات وتنوير وإنشاء مناطق خضراء.
* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يشدّد في كلمته خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا – إفريقيا بالقاهرة على أنّ الظرف الإقليمي والدولي الدقيق يؤكّد الحاجة إلى تضافر الجهود في إطار شراكة شاملة ودائمة.
* وزير الشؤون الخارجية يلتقي، على هامش المؤتمر ذاته، نظيريه المصري بدر عبد العاطي والجزائري أحمد عطاف.
* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يفتتح الشباك الموحّد لإتمام إجراءات السفر إلى البقاع المقدسة لفائدة حجيج ولاية تونس.
* رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب ثورة تشريعية حقيقية، مع التزام المجلس بدعم الاستثمار والتنمية.
21 ديسمبر* مجلس نواب الشعب ينظّم دورة تكوينية حول إدماج مبدأ تكافؤ الفرص في مخطط التنمية، في إطار دعم قدرات المؤسسة التشريعية وتعزيز إدماج هذا المبدأ في السياسات العمومية والعمل البرلماني.
22 ديسمبر* الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تقرّر تأخير قضية "التآمر 2" إلى جلسة 19 جانفي 2026، استجابة لطلب الدفاع.
* وزير الشؤون الخارجية يدعو السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى تونس إلى دعم الجهود الوطنية في الترويج لزيت الزيتون التونسي.
* وزارة الشؤون الدينية تحدد 30 ديسمبر كآخر أجل لإتمام إجراءات الحج.
* الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكمًا غيابيًا بسجن الوزير الأسبق منذر الزنايدي مدة 19 عامًا مع المراقبة الإدارية لخمس سنوات.
23 ديسمبر* عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ومستشاريه يشاركون في ورشة عمل حول اتفاقية الاتحاد الإفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
* وزير الشؤون الدينية يستقبل، في بادرة هي الأولى من نوعها، عددًا من المشرفين على إدارة الشؤون المسيحية بكل طوائفها المتواجدة بتونس.
24 ديسمبر* الرائد ومدرب الطيران بمدرسة الطيران ببرج العامري يؤكد تزايد عدد الطلبة الملتحقين بالمدرسة من سنة إلى أخرى.
* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر نموذج ورقة التصويت على سحب الوكالة من نائب بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف بمعتمدية شربان.
* وزارة الداخلية تعلن عن إطلاق خدمة جديدة لطلب بطاقة التعريف الوطنية عن بُعد لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي.
25 ديسمبر* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يؤكد، لدى استقباله رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافة المجالات بعد التفويض الشعبي.
* وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤدي زيارة تفقد إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة للاطلاع على ظروف عيش العسكريين وسير العمل.
* رئيس مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عمل مع أعضاء لجنة التشريع العام حول مخرجات زيارة العمل إلى لاهاي.
* رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على جلستي عمل مع أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان آسيا وأستراليا.
* مجلس وزراء برئاسة رئيسة الحكومة ينظر في مشاريع قوانين أساسية تتعلق بتعديلات على اتفاقيات الشراكة والتبادل الحرّ مع الفضاء الأوروبي المتوسطي.
26 ديسمبر* رئيس الجمهورية يؤكد، خلال لقائه رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تمسّك تونس بسيادتها وباختيار شعبها والعمل على رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
* الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأجيل النظر في قضية شركة "إنستالينغو" إلى يوم 9 جانفي 2026.
* مكتب مجلس نواب الشعب يقر إحالة ثلاثة مشاريع قوانين إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، مع طلب استعجال النظر فيها.
