أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)

في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي، حسب ترتيبها الزمني:







* بلدية تونس تخصّص قرابةمن ميزانية سنة 2026 لمتابعة المشاريع الجديدة من طرقات وتنوير وإنشاء مناطق خضراء.* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،، يشدّد في كلمته خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكةبالقاهرة على أنّ الظرف الإقليمي والدولي الدقيق يؤكّد الحاجة إلى تضافر الجهود في إطار شراكة شاملة ودائمة.* وزير الشؤون الخارجية يلتقي، على هامش المؤتمر ذاته، نظيريه المصريوالجزائري* وزير الشؤون الدينيةيفتتح الشباك الموحّد لإتمام إجراءات السفر إلى البقاع المقدسة لفائدة حجيج ولاية تونس.* رئيس مجلس نواب الشعبيؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب، مع التزام المجلس بدعم الاستثمار والتنمية.* مجلس نواب الشعب ينظّم دورة تكوينية حولفي مخطط التنمية، في إطار دعم قدرات المؤسسة التشريعية وتعزيز إدماج هذا المبدأ في السياسات العمومية والعمل البرلماني.* الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تقرّر تأخير قضيةإلى جلسة 19 جانفي 2026، استجابة لطلب الدفاع.* وزير الشؤون الخارجية يدعو السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى تونس إلى دعم الجهود الوطنية في* وزارة الشؤون الدينية تحددكآخر أجل لإتمام إجراءات الحج.* الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكمًا غيابيًا بسجن الوزير الأسبقمدةمع المراقبة الإدارية لخمس سنوات.* عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ومستشاريه يشاركون في ورشة عمل حول، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.* وزير الشؤون الدينية يستقبل، في بادرة هي الأولى من نوعها، عددًا من المشرفين على إدارة الشؤون المسيحية بكل طوائفها المتواجدة بتونس.* الرائد ومدرب الطيران بمدرسة الطيران ببرج العامري يؤكد تزايد عدد الطلبة الملتحقين بالمدرسة من سنة إلى أخرى.* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشرمن نائب بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف بمعتمدية شربان.* وزارة الداخلية تعلن عن إطلاقلفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي.* رئيس الجمهوريةيؤكد، لدى استقباله رئيسة الحكومة، ضرورة المرور إلىفي كافة المجالات بعد التفويض الشعبي.* وزير الدفاع الوطنييؤدي زيارة تفقد إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة للاطلاع على ظروف عيش العسكريين وسير العمل.* رئيس مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عمل مع أعضاء لجنة التشريع العام حول مخرجات زيارة العمل إلى* رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على جلستي عمل مع أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان آسيا وأستراليا.* مجلس وزراء برئاسة رئيسة الحكومة ينظر في مشاريع قوانين أساسية تتعلق بتعديلات على اتفاقياتمع الفضاء الأوروبي المتوسطي.* رئيس الجمهورية يؤكد، خلال لقائه رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تمسّك تونسوالعمل على رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية.* الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأجيل النظر في قضية شركةإلى يوم 9 جانفي 2026.* مكتب مجلس نواب الشعب يقر إحالةإلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، مع طلب استعجال النظر فيها.