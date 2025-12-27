Babnet   Latest update 11:26 Tunis

أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67fa8ae0202799.17819271_ihfnejplkmqgo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 27 Decembre 2025 - 10:20 قراءة: 2 د, 48 ث
      
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي، حسب ترتيبها الزمني:



20 ديسمبر

* بلدية تونس تخصّص قرابة 12 مليون دينار من ميزانية سنة 2026 لمتابعة المشاريع الجديدة من طرقات وتنوير وإنشاء مناطق خضراء.
* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يشدّد في كلمته خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا – إفريقيا بالقاهرة على أنّ الظرف الإقليمي والدولي الدقيق يؤكّد الحاجة إلى تضافر الجهود في إطار شراكة شاملة ودائمة.
* وزير الشؤون الخارجية يلتقي، على هامش المؤتمر ذاته، نظيريه المصري بدر عبد العاطي والجزائري أحمد عطاف.
* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يفتتح الشباك الموحّد لإتمام إجراءات السفر إلى البقاع المقدسة لفائدة حجيج ولاية تونس.
* رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب ثورة تشريعية حقيقية، مع التزام المجلس بدعم الاستثمار والتنمية.

21 ديسمبر

* مجلس نواب الشعب ينظّم دورة تكوينية حول إدماج مبدأ تكافؤ الفرص في مخطط التنمية، في إطار دعم قدرات المؤسسة التشريعية وتعزيز إدماج هذا المبدأ في السياسات العمومية والعمل البرلماني.

22 ديسمبر

* الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تقرّر تأخير قضية "التآمر 2" إلى جلسة 19 جانفي 2026، استجابة لطلب الدفاع.
* وزير الشؤون الخارجية يدعو السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى تونس إلى دعم الجهود الوطنية في الترويج لزيت الزيتون التونسي.
* وزارة الشؤون الدينية تحدد 30 ديسمبر كآخر أجل لإتمام إجراءات الحج.
* الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكمًا غيابيًا بسجن الوزير الأسبق منذر الزنايدي مدة 19 عامًا مع المراقبة الإدارية لخمس سنوات.

23 ديسمبر

* عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ومستشاريه يشاركون في ورشة عمل حول اتفاقية الاتحاد الإفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
* وزير الشؤون الدينية يستقبل، في بادرة هي الأولى من نوعها، عددًا من المشرفين على إدارة الشؤون المسيحية بكل طوائفها المتواجدة بتونس.

24 ديسمبر

* الرائد ومدرب الطيران بمدرسة الطيران ببرج العامري يؤكد تزايد عدد الطلبة الملتحقين بالمدرسة من سنة إلى أخرى.
* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر نموذج ورقة التصويت على سحب الوكالة من نائب بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف بمعتمدية شربان.
* وزارة الداخلية تعلن عن إطلاق خدمة جديدة لطلب بطاقة التعريف الوطنية عن بُعد لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي.

25 ديسمبر

* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يؤكد، لدى استقباله رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافة المجالات بعد التفويض الشعبي.
* وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤدي زيارة تفقد إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة للاطلاع على ظروف عيش العسكريين وسير العمل.
* رئيس مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عمل مع أعضاء لجنة التشريع العام حول مخرجات زيارة العمل إلى لاهاي.
* رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على جلستي عمل مع أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان آسيا وأستراليا.
* مجلس وزراء برئاسة رئيسة الحكومة ينظر في مشاريع قوانين أساسية تتعلق بتعديلات على اتفاقيات الشراكة والتبادل الحرّ مع الفضاء الأوروبي المتوسطي.

26 ديسمبر

* رئيس الجمهورية يؤكد، خلال لقائه رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تمسّك تونس بسيادتها وباختيار شعبها والعمل على رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
* الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأجيل النظر في قضية شركة "إنستالينغو" إلى يوم 9 جانفي 2026.
* مكتب مجلس نواب الشعب يقر إحالة ثلاثة مشاريع قوانين إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، مع طلب استعجال النظر فيها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320948

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Benin CAN 2025 - Botswana CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Senegal CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Ouganda CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Nigeria CAN 2025 - Tunisie CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 27 ديسمبر 2025 | 7 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:12
14:52
12:27
07:31
05:58
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
18°-12
17°-11
17°-9
16°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026