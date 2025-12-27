قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64a937788e1612.38135935_mhlgpqjoifkne.jpg width=100 align=left border=0>

يتواصل بولاية قابس بنسق حثيث، انجاز مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة، حيث بلغت نسبة تقدم هذا المشروع الذي انطلق انجازه في بداية شهر أكتوبر الفارط 90 بالمائة، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول من الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان صحفي "وات" .

وتضمن هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 05 مليون دينار، التدخل بالطريق الوطنية رقم 1 ومفترق الطريق الحزامية على مستوى مدخل مدينة غنوش وبالطريق الوطنية رقم 15 في الجزء الرابط منها بين منزل الحبيب وحدود ولاية قفصة.

وتمثلت أشغال المشروع في ازالة جسم الطريق القديم وانجاز طبقتي الأسس والسير بالخرسانة الاسفلتية وشحن الحواشي بالحصى المكسرة وتعبيدها والتشوير الأفقي والعمودي للطريق.





وقام والي قابس رضوان نصيبي يوم أمس الجمعة بمعاينة سير أشغال اصلاح أجزاء من الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين منزل الحبيب وحدود ولاية قفصة على طول 05 كلم وهي أشغال بلغت نسبة تقدم انجازها 70 بالمائة ومن المنتظر استكمالها خلال شهر جانفي القادم.



