كأس إفريقيا للأمم : تعادل أنغولا وزيمبابوي (1-1)

تعادل المنتخب الأنغولي مع نظيره الزيمبابوي بنتيجة 1-1، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس إفريقيا للأمم، الجارية بالمغرب.



وبادر المنتخب الأنغولي بافتتاح النتيجة في الدقيقة 23 عن طريق جيلسون دالا، قبل أن ينجح منتخب زيمبابوي في إدراك التعادل في الدقيقة 45 بواسطة موسونا كنوليج.









وتتواصل اليوم الجمعة منافسات المجموعة الثانية بإجراء مباراة تجمع بين المنتخب المصري ونظيره المنتخب الجنوب إفريقي.



ترتيب المجموعة الثانية بعد مباراة أنغولا وزيمبابوي:



| الترتيب | المنتخب | النقاط | المباريات |

| ------- | ------------ | ------ | --------- |

| 1 | جنوب إفريقيا | 3 | 1 |

| 2 | مصر | 3 | 1 |

| 3 | أنغولا | 1 | 2 |

