كأس إفريقيا للأمم : تعادل أنغولا وزيمبابوي (1-1)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694eaad5091090.63810648_fjkgpnehqmoil.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Decembre 2025
      
تعادل المنتخب الأنغولي مع نظيره الزيمبابوي بنتيجة 1-1، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس إفريقيا للأمم، الجارية بالمغرب.

وبادر المنتخب الأنغولي بافتتاح النتيجة في الدقيقة 23 عن طريق جيلسون دالا، قبل أن ينجح منتخب زيمبابوي في إدراك التعادل في الدقيقة 45 بواسطة موسونا كنوليج.



وتتواصل اليوم الجمعة منافسات المجموعة الثانية بإجراء مباراة تجمع بين المنتخب المصري ونظيره المنتخب الجنوب إفريقي.

ترتيب المجموعة الثانية بعد مباراة أنغولا وزيمبابوي:

| الترتيب | المنتخب | النقاط | المباريات |
| ------- | ------------ | ------ | --------- |
| 1 | جنوب إفريقيا | 3 | 1 |
| 2 | مصر | 3 | 1 |
| 3 | أنغولا | 1 | 2 |
| 4 | زيمبابوي | 1 | 2 |
 13:30 Angola CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025
 16:00 Egypte CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 18:30 Zambie CAN 2025 - Comores CAN 2025
 21:00 Maroc CAN 2025 - Mali CAN 2025

