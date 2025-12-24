Babnet   Latest update 22:16 Tunis

كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد

حسم منتخب كوت ديفوار مباراته الافتتاحية في دور المجموعات لنهائيات كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025) أمام منتخب الموزمبيق بهدف دون رد، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية الملعب الكبير لمراكش، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وسجّل اللاعب أماد ديالو الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 49، مستغلًا تمريرة من فرانك كيسي، ليمنح فريق “الفيلة” ثلاث نقاط ثمينة في مستهلّ الدفاع عن اللقب القاري.



وقدم المنتخب الموزمبيقي أداءً دفاعيًا منظمًا، غير أنّ افتقاده للنجاعة الهجومية حال دون تمكّنه من تعديل النتيجة، ليتمكّن حامل اللقب من فرض إيقاعه وحسم المواجهة لصالحه.

وبهذا الفوز، يتصدر المنتخب الإيفواري ترتيب المجموعة السادسة مؤقتًا، في انتظار إجراء لقاء الكاميرون والغابون المقرر انطلاقه بداية من الساعة 21:00، في حين ينتظر منتخب الموزمبيق تحقيق انتصاره الأول في تاريخ مشاركاته القارية.
