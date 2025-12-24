قابس: بلدية قابس تواصل العناية بالمساحات الخضراء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694bbc5b9ef9a9.27446155_lqkgiopjfemnh.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت بلدية قابس امس الثلاثاء، في اطار العناية بالمساحات الخضراء، في تهيئة حديقة سيدي بولبابة بقابس الجنوبية بكلفة تقارب 55 ألف دينار.

وتتمثل مكونات المشروع، الذي كان محل متابعة ميدانية من قبل والي قابس رضوان نصيبي، في تصليح السور الخارجي للحديقة، وانجاز ممرّات وتركيز كراسي بداخلها وفي تقليم الأشجار وجرد النخيل وزراعة العشب الطبيعي.

وكانت بلدية قابس قد قامت خلال هذه السنة بتهيئة الساحة الموجودة أمام مقر ولاية قابس ومفترق سيدي بولبابة ومفترق زريق وحديقة المعهد النموذجي.





وقامت مؤسسات عامة وخاصة بدعم هذا المجهود من خلال تهيئة بعض المفترقات الرئيسية التى من بينها مفترق مطماطة ومفترق الحامة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 ومفترق بالكيلاني بقابس الجنوبية.



