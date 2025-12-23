كأس أمم إفريقيا: المنتخب التونسي يفوز على أوغندا 3-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694b15e6053568.62897655_jqkgfiolhnmep.jpg width=100 align=left border=0>

استهلّ المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مشواره في كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025) بتحقيق فوز مستحق على منتخب أوغندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء بالملعب الأولمبي بالرباط، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.



وجاءت ثلاثية المنتخب التونسي بإمضاء إلياس السخيري في الدقيقة 10، وإلياس العاشوري الذي سجّل ثنائية في الدقيقتين 40 و64، فيما قلّص لاعب منتخب أوغندا دنيس أوميدي النتيجة في الدقيقة 90+2.









وكان منتخب نيجيريا قد فاز في وقت سابق اليوم، ضمن نفس المجموعة، على منتخب تنزانيا بنتيجة 2-1.



الترتيب

| المنتخب | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |

| ----------- | - | - | - | - | - | -- | ---- |

| تونس | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |

| نيجيريا | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |

| تنزانيا | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |

| أوغندا | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |

وكان منتخب نيجيريا قد فاز في وقت سابق اليوم، ضمن نفس المجموعة، على منتخب تنزانيا بنتيجة| المنتخب | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || ----------- | - | - | - | - | - | -- | ---- || 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 || 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 || 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 || 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |