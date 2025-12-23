Babnet   Latest update 23:26 Tunis

البطولة العربية وكأس قطر الدولية لرفع الأثقال- ست ميداليات لكارم بن هنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694aed590953a0.48548983_nolgmekjqihfp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Decembre 2025 - 20:27 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تألّق الربّاع التونسي كارم بن هنية في العاصمة القطرية الدوحة، بإحرازه اليوم الثلاثاء ستّ ميداليات في فئة 79 كلغ ضمن البطولة العربية وكأس قطر الدولية لرفع الأثقال.

وتمكّن بن هنية من التتويج بـ ثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والنتر والمجموع في البطولة العربية، إضافة إلى فضية الخطف وبرونزية النتر وفضية المجموع في كأس قطر الدولية.



نتائج مميّزة لبقية العناصر الوطنية

وكانت آية العوادي (فئة 58 كلغ) قد توّجت سابقًا بـ ستّ ميداليات ذهبية في صنفي الوسطيات والكبريات في الخطف والنتر والمجموع، إلى جانب ميداليتين برونزيتين في كأس قطر الدولية (النتر والمجموع).

كما تحصّل محمد أمين بوحجبة على فضية الخطف في وزن 65 كلغ.

وحقّقت تسنيم بن وادة ثلاث ميداليات فضية في وزن 53 كلغ ضمن صنف الوسطيات، وثلاث ميداليات فضية أخرى في صنف الكبريات.

من جهتها، أحرزت ميساء الخضراوي ثلاث ميداليات ذهبية في وزن 48 كلغ ضمن صنف الوسطيات، وثلاث ميداليات في صنف الكبريات (ذهبية النتر، فضية الخطف، ذهبية المجموع)، إلى جانب ثلاث ميداليات برونزية في كأس قطر الدولية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320741

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Burkina Faso CAN 2025 - Guinee Equatoriale CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Algerie CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Cأ´te d'Ivoire CAN 2025 - Mozambique CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Cameroun CAN 2025 - Gabon CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 | 4 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:50
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet15°
9° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
16°-8
16°-9
18°-12
15°-11
  • Avoirs en devises 25277,0
  • (23/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/12)     1279,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/12)   26249 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026