البطولة العربية وكأس قطر الدولية لرفع الأثقال- ست ميداليات لكارم بن هنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694aed590953a0.48548983_nolgmekjqihfp.jpg width=100 align=left border=0>

تألّق الربّاع التونسي كارم بن هنية في العاصمة القطرية الدوحة، بإحرازه اليوم الثلاثاء ستّ ميداليات في فئة 79 كلغ ضمن البطولة العربية وكأس قطر الدولية لرفع الأثقال.



وتمكّن بن هنية من التتويج بـ ثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والنتر والمجموع في البطولة العربية، إضافة إلى فضية الخطف وبرونزية النتر وفضية المجموع في كأس قطر الدولية.









نتائج مميّزة لبقية العناصر الوطنية

وكانت آية العوادي (فئة 58 كلغ) قد توّجت سابقًا بـ ستّ ميداليات ذهبية في صنفي الوسطيات والكبريات في الخطف والنتر والمجموع، إلى جانب ميداليتين برونزيتين في كأس قطر الدولية (النتر والمجموع).



كما تحصّل محمد أمين بوحجبة على فضية الخطف في وزن 65 كلغ.



وحقّقت تسنيم بن وادة ثلاث ميداليات فضية في وزن 53 كلغ ضمن صنف الوسطيات، وثلاث ميداليات فضية أخرى في صنف الكبريات.



من جهتها، أحرزت ميساء الخضراوي ثلاث ميداليات ذهبية في وزن 48 كلغ ضمن صنف الوسطيات، وثلاث ميداليات في صنف الكبريات (ذهبية النتر، فضية الخطف، ذهبية المجموع)، إلى جانب ثلاث ميداليات برونزية في كأس قطر الدولية.

وكانت(فئة) قد توّجت سابقًا بـفي صنفيفي، إلى جانبفي).كما تحصّلعلىفي وزنوحقّقتفي وزنضمن صنف، وأخرى في صنفمن جهتها، أحرزتفي وزنضمن صنف، وفي صنف)، إلى جانبفي