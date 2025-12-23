Babnet   Latest update 23:26 Tunis

وفد الحماية المدنية يواصل زيارته الرسمية الى بغداد.. ويطّلع على جملة من البرامج والمناهج التكوينية المعتمدة في المجال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694ae7c3a76d34.52777555_joqpemfigklhn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Decembre 2025 - 20:10
      
يواصل الوفد التونسي عن الديوان الوطني للحماية المدنية بتونس، زيارته الرسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، التي تمتد من 21 إلى 26 ديسمبر الجاري، بالإطلاع على جملة البرامج والمناهج التكوينية والإجراءات المعتمدة في المجال، وذلك في إطار أشغال اجتماع اللجنة المشتركة التونسية-العراقية للحماية المدنية والدفاع المدني.

وفي هذا السياق، قام الوفد اليوم الثلاثاء، برئاسة المكلف بتسيير الديوان، بزيارة ميدانية إلى مركز التدريب والتأهيل التابع للمديرية العامة للدفاع المدني العراقي، واطّلع على مختلف مرافق المركز وتجهيزاته، إضافة إلى تقديم عرض حول مهامه ومشمولاته في مجالات التكوين الأساسي والمستمر وتأهيل الموارد البشرية، بما يساهم في تطوير القدرات العملياتية والفنية لأعوان وإطارات الدفاع المدني، وفق بلاغ نشره المتحدّث باسم الحماية المدنيّة.



كما تم بالمناسبة، تنظيم تمرين تطبيقي ميداني (عملية بيضاء) خصص لعرض كيفية مجابهة الأخطار الكيميائية، اطلع خلالها الوفد التونسي على الإجراءات المعتمدة والتجربة العراقية في هذا المجال، إلى جانب منظومة "درب رجل الحماية المدنية" المخصصة لتأهيل رجل الحماية المدنية بدنيا وعملياتيا، اعتمادا على مسار تدريبي مرحلي يستجيب للمعايير المعتمدة.

وتضمنت الزيارة كذلك، الاطلاع على عدد من البرامج والمناهج التكوينية المعتمدة، وعلى نماذج من الدورات التدريبية المتخصصة، ولاسيما في مجال تقنيات الإطفاء، بما يعكس المستوى المتقدم الذي بلغه نظام التكوين والتدريب بالدفاع المدني العراقي.

يشار إلى أن هذه اللجنة المشتركة، تندرج في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين تونس وجمهورية العراق في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، وترسيخ تبادل الخبرات والتجارب، بما يساهم في الرفع من جاهزية الهياكل المختصة وتعزيز منظومة الوقاية والاستجابة لمختلف المخاطر، وخدمة الأمن والسلامة العامة في البلدين الشقيقين.
