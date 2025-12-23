مدرّب المنتخب الجزائري لكرة القدم، فلاديمير بيتكوفيتش: سنبذل كل جهودنا للفوز بالمقابلة الاولى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694abe9d81b986.09616881_fogpiknqjlhme.jpg width=100 align=left border=0>

شدّد مدرّب المنتخب الجزائري لكرة القدم، فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الثلاثاء، على أهمية الدخول بقوة في غمار نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 (من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026)، وذلك بمناسبة المباراة الافتتاحية التي تجمع “الخضر” بمنتخب السودان، والمقرّرة يوم غد الأربعاء على الساعة 16:00، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.



وأكد بيتكوفيتش، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عشية مواجهة السودان، أن «المباراة الأولى تكون دائماً صعبة، خاصة عندما تأتي مباشرة بعد فترة التحضيرات. نحن هادئون، واثقون، ومستعدون لتقديم كل ما لدينا، وسنبذل أقصى ما في وسعنا من أجل الفوز. المواجهة لن تكون سهلة، ويجب احترام المنافس مع الثقة في إمكانياتنا».













وإلى جانب السودان، سيواجه المنتخب الجزائري، الذي يوقّع على مشاركته الحادية والعشرين في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، كلاً من بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، اللذين سيلتقيان بدورهما يوم الأربعاء على الساعة 13:30.



وأضاف المدرّب البوسني:

«نحن راضون عمّا قمنا به إلى حدّ الآن. الفريق في حالة جيدة، ومن حسن حظنا أننا استعدنا جميع اللاعبين باستثناء شرقي. المجموعة تعمل بشكل جيد، وأنا واثق من أنها ستبدأ المنافسة بقوة».



طيّ صفحة الماضي والتركيز على الحاضر

وبخصوص الإقصاءين المبكرين في النسختين الأخيرتين من العرس القاري، دعا بيتكوفيتش إلى نسيان الماضي والتركيز على فعاليات هذه الدورة الخامسة والثلاثين، قائلاً:

«قلت للاعبين إن الماضي أصبح من الأمس. علينا العمل اليوم من أجل التحضير للغد وخوض هذه المغامرة بثقة وإيجابية. ننتظر الحصة التدريبية الأخيرة لضبط التشكيلة الأساسية وقائمة اللاعبين المعنيين بالمباراة. نحن مطالبون بتحقيق بداية ترقى إلى طموحات جمهورنا».



وأشار بيتكوفيتش إلى أن تشكيلته مطالبة بالعودة إلى سكة الانتصارات بداية من مواجهة السودان، خاصة وأن المنتخب الجزائري لم يحقق أي فوز منذ تتويجه بلقب كأس إفريقيا للأمم 2019 عقب فوزه في النهائي أمام السنغال (1-0).



وأضاف في هذا السياق:

«علينا تغيير الوضع. المجموعة عملت جيداً، وما حدث في السابق تركناه وراءنا. أنا مقتنع بأن فريقي سيكون جاهزاً للمنافسة بداية من مواجهة السودان».



جاهزية وتحليل المنافس

وفي ختام تصريحاته، أكد بيتكوفيتش أنه أتيحت له الفرصة لتحليل منتخب السودان، المنافس الأول في النهائيات، من خلال مشاركته في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان 2025)، إضافة إلى ظهوره مؤخراً في كأس العرب 2025 بقطر.



وكان المنتخب الجزائري قد أجرى صباح هذا الثلاثاء آخر حصة تدريبية قبل المباراة، تمثلت في حصة خفيفة فُتحت جزئياً أمام وسائل الإعلام، وسبقتها منطقة مختلطة مع الصحفيين.



نظام التأهل

يتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المرتبتين الأولى والثانية من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وإلى جانب السودان، سيواجه المنتخب الجزائري، الذي يوقّع علىفي نهائيات كأس إفريقيا للأمم، كلاً من، اللذين سيلتقيان بدورهما يوم الأربعاء على الساعةوأضاف المدرّب البوسني:وبخصوص الإقصاءين المبكرين في النسختين الأخيرتين من العرس القاري، دعا بيتكوفيتش إلى نسيان الماضي والتركيز على فعاليات هذه الدورة الخامسة والثلاثين، قائلاً:وأشار بيتكوفيتش إلى أن تشكيلته مطالبة بالعودة إلى سكة الانتصارات بداية من مواجهة السودان، خاصة وأن المنتخب الجزائري لم يحقق أي فوز منذ تتويجه بلقبعقب فوزه في النهائي أمام السنغال (1-0).وأضاف في هذا السياق:وفي ختام تصريحاته، أكد بيتكوفيتش أنه أتيحت له الفرصة لتحليل منتخب السودان، المنافس الأول في النهائيات، من خلال مشاركته في، إضافة إلى ظهوره مؤخراً فيبقطر.وكان المنتخب الجزائري قد أجرى صباح هذا الثلاثاء آخر حصة تدريبية قبل المباراة، تمثلت في حصة خفيفة فُتحت جزئياً أمام وسائل الإعلام، وسبقتها منطقة مختلطة مع الصحفيين.يتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبامن كل مجموعة، إضافة إلىتحتل المركز الثالث.