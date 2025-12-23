Babnet   Latest update 15:26 Tunis

تونس تحلّ في المرتبة الرابعة إفريقيًا ضمن مؤشر ريادة الأعمال الرقمية 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694a6379281010.67229696_opjlgmnqfheik.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Decembre 2025
      
حلّت تونس في المرتبة الرابعة إفريقيًا ضمن تصنيف سنة 2025 لـ«مؤشر منظومة ريادة الأعمال الرقمية» الصادر عن معهد فيينا للدراسات العالمية، مؤكّدة مكانتها كإحدى أبرز الوجهات التكنولوجية في القارة الإفريقية.

ويعتمد المؤشر، الذي يقارن أداء 170 دولة حول العالم، على أكثر من 50 معيارًا تشمل جودة التشريعات الرقمية، المهارات الرقمية، الأمن السيبراني، الابتكار، إتاحة التمويل، والبنية التحتية.




اعتمد مؤشر منظومة ريادة الأعمال الرقمية في نسخة 2025 على بيانات سنة 2022، مع مقارنتها ببيانات سنة 2017 التي شكّلت سنة مرجعية للنسخة الأولى المنشورة سنة 2021.

الترتيب الإفريقي والدولي

* جنوب إفريقيا: الأولى إفريقيًا (المرتبة 59 عالميًا).
* تونس: الرابعة إفريقيًا (المرتبة 87 عالميًا).
* المغرب: الثالثة إفريقيًا (المرتبة 83 عالميًا).
* الجزائر: العاشرة إفريقيًا (المرتبة 111 عالميًا).
* السنغال: الحادية عشرة إفريقيًا (المرتبة 118 عالميًا).

وسجّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدّمًا بـ8.5 نقاط لتبلغ 36.4 نقطة، في حين حقّقت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء قفزة من 9.7 إلى 13.8 نقطة.
